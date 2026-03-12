自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

大地酒店歡慶11週年 住宿、餐飲、溫泉、SPA指定項目第2件半價

2026/03/12 15:46

大地酒店「拾一刻‧春日大地」週年慶住房專案，單筆購買1晚可得第2晚或第2間半價優惠。（大地酒店提供）大地酒店「拾一刻‧春日大地」週年慶住房專案，單筆購買1晚可得第2晚或第2間半價優惠。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕對飯店而言，每年的週年慶都是感恩與回饋的時刻，因為有消費者的支持，才能迎來這個特別的日子。2026年春暖花開之際，大地酒店正式迎來11週年，為感謝所有旅客11年來的溫柔相待，大地酒店於3月9日至4月30日展開「拾一刻‧春日大地」週年慶系列活動，整合住宿、餐飲與休閒3大體驗，不分平假日皆適用，邀請遊客在春日享受溫暖假期。住宿部分推出單筆購買1晚可得第2晚或第2間半價的住房優惠，更加贈北投奇岩1號餐飲1,111元抵用券；另館內喜歡西餐廳與月兒彎彎餐廳，皆推出套餐第2套半價優惠，適合雙人或家庭聚餐；休閒部門則提供大眾風呂同行第2位半價、獨立湯屋同行第2間半價，以及SPA芳療30分鐘與60分鐘療程同行第2位半價。

大地酒店知名的飄雪大眾風呂讓遊客放鬆泡湯，體驗北投溫泉魅力。（大地酒店提供）大地酒店知名的飄雪大眾風呂讓遊客放鬆泡湯，體驗北投溫泉魅力。（大地酒店提供）

館內月兒彎彎餐廳套餐第2套半價優惠。（大地酒店提供）館內月兒彎彎餐廳套餐第2套半價優惠。（大地酒店提供）

大地酒店表示，本次週年活動特別以「拾一刻」為名，除歡慶酒店11週年外，期望透過將住宿、餐飲、溫泉、SPA 深度整合，讓每位賓客享受完整的度假體驗，也期望賓客們在北投的春日暖陽中，緩下腳步，拾起生活裡一份靜謐與美好。住宿方面提供第2晚或第2間半價，希望大家以此打造慢活假期，以奇岩客房為例，週年慶期間，單晚入住內含雙人住宿、迎賓飲料與豐盛早餐，若預訂第2晚或第2間房，則享有第2晚／間半價超值優惠，另外入住加贈北投奇岩一號1,111元的餐飲抵用券，單筆消費滿2,000元以上即可折抵，入住期間需一次使用完畢，住房期間還可使用北投獨家雪景大眾風呂，悠閒享受假期。

喜歡西餐廳套餐享第2套半價，適合雙人或家庭共享。（大地酒店提供）喜歡西餐廳套餐享第2套半價，適合雙人或家庭共享。（大地酒店提供）

館內The Gaia SPA 30分鐘與60分鐘療程皆適用週年慶優惠。（大地酒店提供）館內The Gaia SPA 30分鐘與60分鐘療程皆適用週年慶優惠。（大地酒店提供）

春日是豐饒季節，活動期間，大地酒店旗下「喜歡西餐廳」與「月兒彎彎餐廳」套餐享第2套半價。無論是精緻歐陸料理，還是講求食材本味的涮涮鍋，每一口都能體現美好生活，適合與珍視的人在舒適氛圍中細細品味。此外，來到北投，怎能錯過那一池療癒身心的白磺泉？不論是大眾風呂的雅致氛圍，還是在獨立湯屋享受私密時光，抑或安排一場專屬SPA芳療（30分鐘或60分鐘療程），均享有同行第2位（或第2間）半價優惠。讓泉水洗滌疲憊，在春意盎然的大地裡，完成一次由內而外的自我修復。更多相關內容詳詢大地酒店官網。

