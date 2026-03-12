限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台南左鎮桃花心木林下最後1場約會 「最美森林展」灰熊綠展週末登場
「灰熊綠展」連續第5年在台南左鎮化石出土區桃花心木林舉辦。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕被稱為「最美森林展」的灰熊綠展，14、15日2天將在台南左鎮化石出土區桃花心木林登場，為連續第5年、也是最後1年以該場地為舞台，將有台、日、法、港、泰、馬等6國約125創作者參與，邀請民眾走進桃花心木林逛市集，感受藝術與自然共舞的魅力。
灰熊綠展今年以「走進森林裡，走在繪本裡」為主題，參展攤位包括植物概念創作、植物應用藝術、森林裝置藝術及再生材料創作，有多國的植物編織與陶藝藝術家參加，活動並結合在地的菜寮溪產業觀光協會、公館社區發展協會、常在文創空間、左鎮竹苑等，呈現左鎮豐富的自然與人文特色，常在文創與左鎮竹苑將以竹編結合茶席呈現，崑山科技大學也預計打造限定的「森林餐廳」。
請繼續往下閱讀...
「灰熊綠展」將於14、15日登場，現場陸續布置中。（記者劉婉君攝）
灰熊綠展採售票方式入場，每年都吸引不少民眾前往，活動舉辦在桃花心木落葉的季節，滿地落葉、陽光灑落和葉子隨風飄落，自然環境就是展覽的一部分。
灰熊綠展集總召黃彫棠表示，活動同時結合公益，每個攤位將捐出500元，挹注漸凍人協會。今年活動結束後，明年將在南部地區另擇新地點舉辦。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章