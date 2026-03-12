台南左鎮桃花心木林下最後1場約會 「最美森林展」灰熊綠展週末登場

「灰熊綠展」連續第5年在台南左鎮化石出土區桃花心木林舉辦。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕被稱為「最美森林展」的灰熊綠展，14、15日2天將在台南左鎮化石出土區桃花心木林登場，為連續第5年、也是最後1年以該場地為舞台，將有台、日、法、港、泰、馬等6國約125創作者參與，邀請民眾走進桃花心木林逛市集，感受藝術與自然共舞的魅力。

灰熊綠展今年以「走進森林裡，走在繪本裡」為主題，參展攤位包括植物概念創作、植物應用藝術、森林裝置藝術及再生材料創作，有多國的植物編織與陶藝藝術家參加，活動並結合在地的菜寮溪產業觀光協會、公館社區發展協會、常在文創空間、左鎮竹苑等，呈現左鎮豐富的自然與人文特色，常在文創與左鎮竹苑將以竹編結合茶席呈現，崑山科技大學也預計打造限定的「森林餐廳」。

「灰熊綠展」將於14、15日登場，現場陸續布置中。（記者劉婉君攝）

灰熊綠展採售票方式入場，每年都吸引不少民眾前往，活動舉辦在桃花心木落葉的季節，滿地落葉、陽光灑落和葉子隨風飄落，自然環境就是展覽的一部分。

灰熊綠展集總召黃彫棠表示，活動同時結合公益，每個攤位將捐出500元，挹注漸凍人協會。今年活動結束後，明年將在南部地區另擇新地點舉辦。

