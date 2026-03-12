自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台南左鎮桃花心木林下最後1場約會 「最美森林展」灰熊綠展週末登場

2026/03/12 16:46

「灰熊綠展」連續第5年在台南左鎮化石出土區桃花心木林舉辦。（記者劉婉君攝）「灰熊綠展」連續第5年在台南左鎮化石出土區桃花心木林舉辦。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕被稱為「最美森林展」的灰熊綠展，14、15日2天將在台南左鎮化石出土區桃花心木林登場，為連續第5年、也是最後1年以該場地為舞台，將有台、日、法、港、泰、馬等6國約125創作者參與，邀請民眾走進桃花心木林逛市集，感受藝術與自然共舞的魅力。

灰熊綠展今年以「走進森林裡，走在繪本裡」為主題，參展攤位包括植物概念創作、植物應用藝術、森林裝置藝術及再生材料創作，有多國的植物編織與陶藝藝術家參加，活動並結合在地的菜寮溪產業觀光協會、公館社區發展協會、常在文創空間、左鎮竹苑等，呈現左鎮豐富的自然與人文特色，常在文創與左鎮竹苑將以竹編結合茶席呈現，崑山科技大學也預計打造限定的「森林餐廳」。

「灰熊綠展」將於14、15日登場，現場陸續布置中。（記者劉婉君攝）「灰熊綠展」將於14、15日登場，現場陸續布置中。（記者劉婉君攝）

灰熊綠展採售票方式入場，每年都吸引不少民眾前往，活動舉辦在桃花心木落葉的季節，滿地落葉、陽光灑落和葉子隨風飄落，自然環境就是展覽的一部分。

灰熊綠展集總召黃彫棠表示，活動同時結合公益，每個攤位將捐出500元，挹注漸凍人協會。今年活動結束後，明年將在南部地區另擇新地點舉辦。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章