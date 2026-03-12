台南藝術博覽會新銳閃耀 3位新藝獎得主展現創意力量

曾芷郁擅長繪畫與手工材料的混合創作，常運用纖維、布料或自然元素。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南藝術博覽會結合國內外39家畫廊參與，匯聚藝術界的新銳力量，其中3位台南新藝獎得主洪誼庭、蕭宇倢與曾芷郁，以各自鮮明的創作語彙，成為展會的焦點亮點。

曾芷郁作品〈簾〉，獨創雲母調和絹印技法，若隱若現。（記者洪瑞琴攝）

曾芷郁（甘樂阿舍美術館）以雲母調和比例的獨創絹印技法脫穎而出，她將電腦設計的線條或花草紋路，透過手工絹印呈現若隱若現的浮水印效果，模擬印刷質感。曾芷郁曾在印刷設計領域工作，思考如何結合工業感與手繪感，形成獨特風格。她熱愛登山與觀察植物，將自然界細膩的紋理、花草形態融入創作，使作品兼具自然詩意與精準設計感。她形容，雲母比例就像麵包的水與麵粉，掌握比例便能呈現細膩透明的浮水印效果。

洪誼庭作品常結合裝置、繪畫與日常物件，呈現空間感與時間感的交疊。（記者洪瑞琴攝）

洪誼庭（加力畫廊）的作品以當代混合媒材為主，結合裝置、繪畫與日常物件，探討都市生活中被忽略的細節與個人記憶。透過光影與材質對比，她的作品營造沉浸式體驗，使觀者在日常生活與藝術之間產生情感共鳴。

蕭宇倢作品涵蓋多元媒材與創作形式，強調宣紙物質性。（記者洪瑞琴攝）

蕭宇倢（弎畫廊）擅長影像、錄像與互動裝置創作，偶爾融合聲音或數位媒材。作品關注人與科技的互動，探討現代社會中身份、感知與資訊流動的議題。其實驗性互動設計，引導觀者重新思考科技如何塑造生活與感知方式。

當代藝術家孫篆茲的參展作品以魚為主題展開。（記者洪瑞琴攝）

另一位參展藝術家孫篆茲的作品以魚為主題展開，透過壓克力與多元媒材描繪魚類在日常生活中的動態與細節。他將魚視為生命符號，延伸至人類日常與環境觀察。魚的線條若隱若現、色彩流動，彷彿再現水中光影，呈現生命的流動感與時間的痕跡。作品既具視覺張力，又兼具哲理深度，引導觀者在觀看魚的同時，感受生活中的微小美感。

