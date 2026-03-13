鉛字重量征服萊比錫！高鵬翔《臺灣活版時代》 奪下2026「世界最美麗的書」榮譽獎

《臺灣活版時代：臺灣活版印刷圖解記錄》創作者高鵬翔。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣書籍設計再傳國際捷報！德國萊比錫書藝基金會於昨（12）日公布2026「世界最美麗的書」評選結果，由高鵬翔創作設計、遠流出版的《臺灣活版時代：臺灣活版印刷圖解記錄》，從全球33國、570件作品中脫穎而出，榮獲「榮譽獎」（Honorary Appreciation），台灣成為今年全球獲獎的9個國家之一。預計將於3月20日在德國萊比錫書展舉行頒獎典禮。

由德國萊比錫書藝基金會主辦「世界最美麗的書」評選，擁有近百年歷史，被視為全球書籍裝幀設計的重要桂冠。《臺灣活版時代：臺灣活版印刷圖解記錄》在裝幀上採用開放式書脊，封面展開即為完整圖像，細膩呈現鑄字、排版與印刷工序，全書以傳統活字印刷技法印製，搭配象徵鉛字質感的灰色調，形成極具辨識度的視覺語言，獲評審團高度讚賞。

《臺灣活版時代：臺灣活版印刷圖解記錄》封面。（台北書展基金會提供）

《臺灣活版時代：臺灣活版印刷圖解記錄》源於由高鵬翔耗時5年的田野調查，他以一人之力踏訪全台僅存的鑄字行與印版店，親自記錄並手繪上百幅工法細節。高鵬翔透過細膩的手繪圖解，重現老師傅們的技藝身影，讓逐漸消逝的產業記憶在紙張上復活，裝幀設計呼應活版印刷的特質，以沉穩墨色與版面留白凸顯「精工」精神，翻閱時彷彿能觸摸鉛字的重量。

《台灣活版時代》亦是今年「金蝶獎—台灣出版設計大獎」的金獎作品，金蝶獎至今已舉辦22屆，歷年獲獎作品皆會送往德國參與評選，此次獲獎再次印證台灣書籍設計的實力。

