「島之後．語未盡」聯展台南新營登場 7位藝術家創作對話

「島之後．語未盡」聯展在台南新營文化中心第三畫廊展出。（文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「島之後．語未盡」聯展今（13）日起在台南新營文化中心第三畫廊展出至22日，展出7位藝術家的創作對話，歡迎觀眾前來看展，感受藝術能量與創作的未盡之語。

藝術家朱馥言創作的作品。（新營文化中心提供）

新營文化中心指出，台南應用科大美術系副教授黃怡雯在2023年首次號召創作者共同辦理聯展，至今邁入第4屆。從最初的共同展出到逐漸形成穩定的創作群體，藝術家們透過長期交流與創作實踐，累積出屬於彼此的藝術脈絡，也使聯展成為持續延伸的創作平台。

「島之後．語未盡」聯展，將藝術創作者比喻為一座座島嶼，象徵個體的獨立與完整，同時隱喻彼此之間深層的連結與對話。「語未盡」則意指創作與觀看之間仍保留開放的空間，讓藝術不止於表述，而是持續與觀眾在交流中延伸。

「島之後．語未盡」聯展參展的藝術家。（新營文化中心提供）

展出作品涵蓋平面繪畫、抽象複合媒材、纖維藝術裝置與陶藝等多元形式，創作內容皆以生活經驗與土地記憶為核心。風景寫生承載日常觀察與地方情感，抽象作品透過顏料與材質的堆疊呈現記憶流動，纖維藝術展現時間與勞動痕跡，而陶藝作品則回應人與土地之間的關係。展覽邀請觀眾在觀看與感受的過程中，自行建構屬於個人的詮釋與情感共鳴。

