自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「島之後．語未盡」聯展台南新營登場 7位藝術家創作對話

2026/03/13 20:59

「島之後．語未盡」聯展在台南新營文化中心第三畫廊展出。（文化中心提供）「島之後．語未盡」聯展在台南新營文化中心第三畫廊展出。（文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「島之後．語未盡」聯展今（13）日起在台南新營文化中心第三畫廊展出至22日，展出7位藝術家的創作對話，歡迎觀眾前來看展，感受藝術能量與創作的未盡之語。

藝術家朱馥言創作的作品。（新營文化中心提供）藝術家朱馥言創作的作品。（新營文化中心提供）

新營文化中心指出，台南應用科大美術系副教授黃怡雯在2023年首次號召創作者共同辦理聯展，至今邁入第4屆。從最初的共同展出到逐漸形成穩定的創作群體，藝術家們透過長期交流與創作實踐，累積出屬於彼此的藝術脈絡，也使聯展成為持續延伸的創作平台。

「島之後．語未盡」聯展，將藝術創作者比喻為一座座島嶼，象徵個體的獨立與完整，同時隱喻彼此之間深層的連結與對話。「語未盡」則意指創作與觀看之間仍保留開放的空間，讓藝術不止於表述，而是持續與觀眾在交流中延伸。

「島之後．語未盡」聯展參展的藝術家。（新營文化中心提供）「島之後．語未盡」聯展參展的藝術家。（新營文化中心提供）

展出作品涵蓋平面繪畫、抽象複合媒材、纖維藝術裝置與陶藝等多元形式，創作內容皆以生活經驗與土地記憶為核心。風景寫生承載日常觀察與地方情感，抽象作品透過顏料與材質的堆疊呈現記憶流動，纖維藝術展現時間與勞動痕跡，而陶藝作品則回應人與土地之間的關係。展覽邀請觀眾在觀看與感受的過程中，自行建構屬於個人的詮釋與情感共鳴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章