自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

故宮院藏唯一媽祖相關畫作有分身 中壢仁海宮獲贈意義非凡複製畫

2026/03/13 17:58

故宮致贈〈天后安瀾〉複製畫懸掛於桃園中壢仁海宮。（故宮提供）故宮致贈〈天后安瀾〉複製畫懸掛於桃園中壢仁海宮。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院近年與桃園重要信仰文化地標中壢仁海宮持續交流，適逢故宮去年百週年院慶，仁海宮亦迎來200週年，故宮特別致贈〈天開壽域南極圖冊－天后安瀾〉複製畫，自今年春節起懸掛在仁海宮，與在地參拜民眾共享。

故宮表示，近年與中壢仁海宮持續合作，仁海宮支持故宮數位展覽與巡展推動，故宮則致贈〈天后安瀾〉複製畫。〈天后安瀾〉是故宮院藏唯一與媽祖信仰相關的畫作，描繪天上聖母庇佑海疆、安瀾護民的意象，與仁海宮奉祀天上聖母、守護地方的歷史相互輝映。複製畫將長存仁海宮，讓民眾在宗教場域近距離欣賞故宮典藏圖像，展現故宮文物藝術融入地方信仰文化的意義。

民眾走入「萬花幻象—仙萼長春」，體驗沉浸式繁花簇擁的鏡像空間。（故宮提供）民眾走入「萬花幻象—仙萼長春」，體驗沉浸式繁花簇擁的鏡像空間。（故宮提供）

此外，仁海宮現正展出「皕載風華—郎世寧數位藝術展」，將故宮珍藏的郎世寧祥瑞祝壽畫作，透過AI與數位科技重新演繹。展覽包含以〈仙萼長春〉為靈感打造的沉浸式鏡像空間「萬花幻象—仙萼長春」，以及「花鳥走獸—探索郎世寧的畫境世界」、「御園生境—郎世寧的自然妙筆」等互動展區，以及「品畫探珍—文物解說區」互動桌，讓民眾動動手指即可放大欣賞國寶細節。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章