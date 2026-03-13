限制級
故宮院藏唯一媽祖相關畫作有分身 中壢仁海宮獲贈意義非凡複製畫
故宮致贈〈天后安瀾〉複製畫懸掛於桃園中壢仁海宮。（故宮提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院近年與桃園重要信仰文化地標中壢仁海宮持續交流，適逢故宮去年百週年院慶，仁海宮亦迎來200週年，故宮特別致贈〈天開壽域南極圖冊－天后安瀾〉複製畫，自今年春節起懸掛在仁海宮，與在地參拜民眾共享。
故宮表示，近年與中壢仁海宮持續合作，仁海宮支持故宮數位展覽與巡展推動，故宮則致贈〈天后安瀾〉複製畫。〈天后安瀾〉是故宮院藏唯一與媽祖信仰相關的畫作，描繪天上聖母庇佑海疆、安瀾護民的意象，與仁海宮奉祀天上聖母、守護地方的歷史相互輝映。複製畫將長存仁海宮，讓民眾在宗教場域近距離欣賞故宮典藏圖像，展現故宮文物藝術融入地方信仰文化的意義。
民眾走入「萬花幻象—仙萼長春」，體驗沉浸式繁花簇擁的鏡像空間。（故宮提供）
此外，仁海宮現正展出「皕載風華—郎世寧數位藝術展」，將故宮珍藏的郎世寧祥瑞祝壽畫作，透過AI與數位科技重新演繹。展覽包含以〈仙萼長春〉為靈感打造的沉浸式鏡像空間「萬花幻象—仙萼長春」，以及「花鳥走獸—探索郎世寧的畫境世界」、「御園生境—郎世寧的自然妙筆」等互動展區，以及「品畫探珍—文物解說區」互動桌，讓民眾動動手指即可放大欣賞國寶細節。
