《衛報》形容聲音具「金色光澤」 橫掃全球布達佩斯旋風4月登台

布達佩斯節慶管弦樂團全球巡演大受歡迎。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為全球10大樂團之一的BFO布達佩斯節慶管弦樂團（Budapest Festival Orchestra），自2023年創團40週年起，由傳奇指揮大師伊凡．費雪（Iván Fischer）領軍，從阿姆斯特丹皇家大會堂、漢堡易北愛樂廳、巴黎愛樂廳及愛丁堡國際藝術節，開啟了一場橫跨歐陸最高殿堂的巔峰巡演。這股「布達佩斯旋風」，於2026年初橫掃紐約卡內基廳、米蘭史卡拉歌劇院與柏林愛樂廳，緊接著就要登陸台灣。

台灣站主辦牛耳藝術表示，BFO這一趟環遊世界的巡禮中，最受樂壇矚目的焦點，莫過於在當今世上規模最大的音樂倫敦「BBC 逍遙音樂節」3場演出，場場爆滿的盛況與創新形式，引發英國權威媒體紛紛給予最高級別的讚譽。《衛報》（The Guardian）給予五星評論：「大膽、戲劇化且令人著迷」，並指出費雪與BFO如同一體般的默契，讓「BFO 的聲響擁有極具份量的金色光澤（Golden, Glowing sound），極具個性、時常扣人心弦且引人深思。」

4月2、3兩日，費雪將帶領BFO，於台北國家音樂廳重現BBC逍遙音樂節的震撼與感動。詳詢MNA。

