自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

《衛報》形容聲音具「金色光澤」 橫掃全球布達佩斯旋風4月登台

2026/03/13 17:56

布達佩斯節慶管弦樂團全球巡演大受歡迎。（MNA提供）布達佩斯節慶管弦樂團全球巡演大受歡迎。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為全球10大樂團之一的BFO布達佩斯節慶管弦樂團（Budapest Festival Orchestra），自2023年創團40週年起，由傳奇指揮大師伊凡．費雪（Iván Fischer）領軍，從阿姆斯特丹皇家大會堂、漢堡易北愛樂廳、巴黎愛樂廳及愛丁堡國際藝術節，開啟了一場橫跨歐陸最高殿堂的巔峰巡演。這股「布達佩斯旋風」，於2026年初橫掃紐約卡內基廳、米蘭史卡拉歌劇院與柏林愛樂廳，緊接著就要登陸台灣。

台灣站主辦牛耳藝術表示，BFO這一趟環遊世界的巡禮中，最受樂壇矚目的焦點，莫過於在當今世上規模最大的音樂倫敦「BBC 逍遙音樂節」3場演出，場場爆滿的盛況與創新形式，引發英國權威媒體紛紛給予最高級別的讚譽。《衛報》（The Guardian）給予五星評論：「大膽、戲劇化且令人著迷」，並指出費雪與BFO如同一體般的默契，讓「BFO 的聲響擁有極具份量的金色光澤（Golden, Glowing sound），極具個性、時常扣人心弦且引人深思。」

4月2、3兩日，費雪將帶領BFO，於台北國家音樂廳重現BBC逍遙音樂節的震撼與感動。詳詢MNA。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章