不斷重新定義藝術家的視角 反田恭平浪漫主義巡禮登台

反田恭平睽違1年再登台，將呈獻2場音樂會。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2021年蕭邦國際鋼琴大賽銀獎得主反田恭平睽違1年再登台，將於3月15日攜手NSO呈獻「極境琴語」音樂會，3月18日舉行鋼琴獨奏會，2場音樂會都在台北國家音樂廳演出。

反田恭平身兼鋼琴家與指揮家，還創辦「日本國家交響樂團」，同時經營自己的唱片品牌 NOVA，這些身分的轉換，讓他現在的演奏更具交響性；他曾說，台灣聽眾欣賞音樂時，帶有一種純粹的真誠，總能產生特別的默契與共鳴，「也許台灣聽眾會注意到，我現在的詮釋方式更加完整且宏觀。我覺得自己正不斷地重新定義『藝術家』的身分，而這段旅程仍在繼續。」

大衛．丹茲麥爾首訪台指揮NSO演出。（NSO提供）

其中，15日邀請到奧勒岡交響樂團音樂總監大衛．丹茲麥爾（David Danzmayr）首訪台，攜手NSO呈獻布拉姆斯《第1號鋼琴協奏曲》。反田恭平認為，這是一部誠實面對人性掙扎的巨作，「我在這部作品中感受到的『靈魂』，是一種誠實面對生命的決心。」丹茲麥爾則指出，此曲份量沉重，格外仰賴指揮與獨奏者間緊密的合作，讓他非常期待與反田激盪出的火花。

至於3月18日的獨奏會，反田恭平將演繹布拉姆斯與蕭邦的經典鋼琴作品，包括蕭邦4首極具開創性的《詼諧曲》，以及布拉姆斯《一朵玫瑰花的綻放》、《第3號鋼琴奏鳴曲》，構築反田恭平完整且宏觀的音樂詮釋。詳詢OPENTIX。

