自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

不斷重新定義藝術家的視角 反田恭平浪漫主義巡禮登台

2026/03/13 20:00

反田恭平睽違1年再登台，將呈獻2場音樂會。（NSO提供）反田恭平睽違1年再登台，將呈獻2場音樂會。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2021年蕭邦國際鋼琴大賽銀獎得主反田恭平睽違1年再登台，將於3月15日攜手NSO呈獻「極境琴語」音樂會，3月18日舉行鋼琴獨奏會，2場音樂會都在台北國家音樂廳演出。

反田恭平身兼鋼琴家與指揮家，還創辦「日本國家交響樂團」，同時經營自己的唱片品牌 NOVA，這些身分的轉換，讓他現在的演奏更具交響性；他曾說，台灣聽眾欣賞音樂時，帶有一種純粹的真誠，總能產生特別的默契與共鳴，「也許台灣聽眾會注意到，我現在的詮釋方式更加完整且宏觀。我覺得自己正不斷地重新定義『藝術家』的身分，而這段旅程仍在繼續。」

大衛．丹茲麥爾首訪台指揮NSO演出。（NSO提供）大衛．丹茲麥爾首訪台指揮NSO演出。（NSO提供）

其中，15日邀請到奧勒岡交響樂團音樂總監大衛．丹茲麥爾（David Danzmayr）首訪台，攜手NSO呈獻布拉姆斯《第1號鋼琴協奏曲》。反田恭平認為，這是一部誠實面對人性掙扎的巨作，「我在這部作品中感受到的『靈魂』，是一種誠實面對生命的決心。」丹茲麥爾則指出，此曲份量沉重，格外仰賴指揮與獨奏者間緊密的合作，讓他非常期待與反田激盪出的火花。

至於3月18日的獨奏會，反田恭平將演繹布拉姆斯與蕭邦的經典鋼琴作品，包括蕭邦4首極具開創性的《詼諧曲》，以及布拉姆斯《一朵玫瑰花的綻放》、《第3號鋼琴奏鳴曲》，構築反田恭平完整且宏觀的音樂詮釋。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章