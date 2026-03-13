貴婦百貨週末驚喜！草間彌生、雷諾瓦真跡3/14降臨BELLAVITA 逛街順便看展

草間彌生〈心中夕暉〉壓克力、畫布，100x100公分。2020。估價500萬至700萬港元（約新台幣2,039萬至2,855萬元）。（富藝斯提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕如果本週末打算在信義區逛街散步，別錯過BELLAVITA寶麗廣塲B1的藝文空間。富藝斯（Phillips）拍賣行將在3月14日至15日，將價值數千萬的國際級藝術品搬進百貨公司，其中包含草間彌生於2020年全球疫情期間創作的〈心中夕暉〉，以及印象派大師雷諾瓦珍貴的南法風景畫，讓精品百貨化身快閃美術館。

此次預展核心亮點是草間彌生的〈心中夕暉〉。富藝斯表示，作品直接購自藝術家長期合作的東京大田畫廊，此畫最獨特之處，在於其突破藝術家慣以字母與數字為「無限網｣系列命名的常規，賦予罕見而充滿詩意的標題，映現其深層的個人敘事。構圖上，標誌性的紅白雙色在畫布上躍動，既對比她1960年代白底白網的極簡主義突破，亦凝聚早期軟雕塑的積累能量。畫作中的紅色已超越顏料本身，化為生命力、太陽熾焰與藝術家不屈創造力的象徵。此作誕生於2020年全球疫情動盪之際，當時被迫困守工作室的藝術家，將畫筆化作堅韌的見證。〈心中夕暉〉完美融合草間彌生晚期充滿自信的個人敘事、時代印記與藝術革新。

尼古拉斯．帕爾蒂〈雙人肖像〉，粉彩、麻布，140x140.3公分。2016年。估價250萬至350萬港元（約新台幣1025萬至1435 萬元）。（富藝斯提供）

另一件吸睛作品則是雷諾瓦的〈橄欖樹景〉。雷諾瓦為避開法國北部的潮濕氣候，定居於陽光燦爛的地中海沿岸，在那裡，象徵堅韌與永恆的古老橄欖樹，成為他晚期創作的核心主題。富藝斯提到，約1901年，雷諾瓦迎來關鍵轉捩點，他果斷遠離印象派對現代都市生活的迷戀，轉而擁抱法國南部的寧靜與古典氣質。對他而言，風景從非次要題材，而是錘煉其形式與色彩視野的終極基石。畫作中，植被、光線與氛圍交織成一幅光彩奪目的色彩織錦，充分展現其晚期風格的臻至成熟。雷諾瓦專門描繪橄欖樹林的作品極為罕見，迄今僅4幅曾現身拍場，此為其一。

皮耶-奧古斯特·雷諾瓦〈橄欖樹景〉，油彩、畫布，36.8 x 49.4公分。約1901年。估價200萬至300萬港元（約新台幣815萬至1,223萬元）。（富藝斯提供）

現場同步展出的還有當紅當代藝術家尼古拉斯帕爾蒂的〈雙人肖像〉，以鮮豔的柑橘色調與中性肖像挑戰觀眾的視覺神經。富藝斯表示，這次選擇在台北舉辦預展，是看中台灣藏家對於「跨時代對話」的高接受度。無論是想要打卡草間彌生的標誌性創作，還是想近距離觀察雷諾瓦的筆觸，這場週末限定的藝文活動，提供了一條不需要飛香港、不需要買門票的質感生活攻略。

