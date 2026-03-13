閣樓塵封50年變身「億級」遺珠！常玉「北京馬戲」台北首曝光 真跡限時2天公開

常玉〈北京馬戲〉油畫、纖維板，80.3x129.5公分，1950/1960年代作。（蘇富比提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕蘇富比（Sotheby's）近日宣布常玉晚期極為罕見的大尺幅油畫《北京馬戲》，在塵封美國私人藏家閣樓近50年後，終於要在拍場亮相，這幅畫作將於3月14日至15日在台北華南銀行國際會議中心舉辦首度公開預展，想一睹身價上億台幣的真跡，本週末是唯一機會。

〈北京馬戲〉在1976年被一名美國藏家買下後，就此與世隔絕，連最新的常玉全集都未能收錄。直到今年，蘇富比才從明尼阿波利斯的私人收藏中將它挖掘出來。蘇富比亞洲區現代及當代藝術部主席林家如於新聞稿中說明：「〈北京馬戲〉之所以非凡出眾，不僅由於其氣勢恢宏，更源於其引人入勝的美國來源。明尼阿波利斯的故事——串聯起戰後近五十年來前衛的藝術經銷商圈與私人收藏——為常玉在亞洲與歐洲以外地區的藝術史增添了罕見的歷史紋理。」

蘇富比表示，〈北京馬戲〉的重新問世有助重新審視常玉於 1948 至 1950 年間短暫旅居紐約，參與戰後蓬勃發展的美國藝壇之關鍵創作階段，為追溯其藝術發展歷程的學者提供重要新證。在此定居期間，他一度希望推廣他的體育發明—結合乒乓球與網球概念的運動「乒乓網球」，並在攝影師好友羅勃・法蘭克（Robert Frank）的工作室留宿及展示作品。與此同時，他結識了紐約藝壇一批具影響力的人物，包括代理安迪・沃荷與羅伊・李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）等藝術家。儘管這項體育發明最終推廣未果，常玉在此期間所接觸到的美國抽象藝術思潮與前衛藝壇的經歷微妙地映現於〈北京馬戲〉的動勢構圖之中。

畫中深藍色背景映襯著靈動的白馬與馬戲團特技，除了極致的東方美學，更藏著常玉對亡妻瑪素的思念，因為馬的讀音與妻子的暱稱相同。目前全世界已知帶有題款的常玉馬戲主題油畫僅有3幅，一幅在台北歷史博物館，一幅在新加坡藏家手中，第3幅就是這件〈北京馬戲〉。目前估價估價高達4000萬港元（約新台幣1.6元）。

預案本週末台北預展免費參觀，民眾只需走進信義區華南銀行總部，就能親眼目睹這幅巨作。

