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台灣爵士挺進波蘭 Plutato攜手Cait Lin受邀斯塞新爵士音樂節開唱

2026/03/14 08:39

cait Lin（左）與plutato受邀參加「2026 波蘭斯塞新國際爵士音樂節」。（Szczecin Jazz、John Huang提供）cait Lin（左）與plutato受邀參加「2026 波蘭斯塞新國際爵士音樂節」。（Szczecin Jazz、John Huang提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣現代爵士實力近日在歐洲舞台受到關注。台灣金音獎獲獎組合Plutato攜手靈魂爵士女聲cait Lin（凱琳），受邀參與「2026 波蘭斯塞新國際爵士音樂節」（Szczecin Jazz Festival 2026），3月10日在斯塞新愛樂音樂廳（Szczecin Philharmonic）進行開幕演出外，亦也舉辦1場台灣專屬音樂會與「Taiwan Play Now – What’s Playing and Where?」論壇，向歐洲樂迷分享台灣當代爵士的聲響。

除音樂表演之外，亦舉辦論壇。會中cait Lin（中）與波蘭樂迷分享台灣爵士音樂。（Szczecin Jazz、John Huang提供）除音樂表演之外，亦舉辦論壇。會中cait Lin（中）與波蘭樂迷分享台灣爵士音樂。（Szczecin Jazz、John Huang提供）

Plutato以其擅長的電子音效融合實驗爵士結構，搭配cait Lin具穿透力的唱腔，成功吸引當地爵士樂迷目光。音樂節開幕當天的「Global Jazz Concert」中，Plutato與cait Lin代表台灣與多位葛萊美級樂手同場較勁，包含曾獲葛萊美提名的薩克斯風手Tia Fuller與知名爵士樂手Lakecia Benjamin等人。台灣駐波蘭大使劉永健當日亦到場支持並致詞並指出，音樂是最好的外交語言。看見台灣音樂人在斯塞新的舞台上展現實力，讓波蘭民眾透過爵士樂連結台灣，這是2國文化交流最動人的時刻。

cait Lin（左2）與plutato團員赴波蘭與多位知名國際歌手同台較勁。（Szczecin Jazz、John Huang提供）cait Lin（左2）與plutato團員赴波蘭與多位知名國際歌手同台較勁。（Szczecin Jazz、John Huang提供）

隨團巡演經理John Huang受訪時透露，演出結束後，波蘭在地年輕樂迷主動向團隊致意，認為台灣樂團的表現是當晚最棒的演出。除了音樂演出，此次亦透過論壇促進雙方產業對話。John Huang提到，演出與論壇結束後，已有其他歐洲爵士節與組織接洽後續邀請，亦有荷蘭製作人表達合作意願。

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