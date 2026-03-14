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自閉症畫家魏廷亘感恩宗道法師栽培 回饋〈佛陀與菩提〉巨幅畫作

2026/03/14 13:40

自閉症畫家魏廷亘贈送宗道法師〈佛陀與菩提〉畫作，感謝師父的栽培，右1為社會局長李美珍。（記者翁聿煌攝）自閉症畫家魏廷亘贈送宗道法師〈佛陀與菩提〉畫作，感謝師父的栽培，右1為社會局長李美珍。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市28歲自閉症畫家魏廷亘感恩三峽普賢寺釋宗道法師的栽培，以石英砂肌理畫彩繪一幅〈佛陀與菩提〉的巨作回饋法師，畫中佛陀雙手合掌，象徵他對法師的禮敬，宗道法師非常喜歡，鼓勵他要持續創作，不僅可減輕家庭的經濟負擔，也能朝自己的人生目標邁進，宗道法師並增送《華嚴經》八卷，有空時可以精進。

陪同魏廷亘獻畫的母親蘇翠華表示，廷亘3歲時不慎從樓上摔下來，造成腦部受創，在榮總醫院關渡分院治療時，母親為了幫助他復健，隨意拿筆給他畫，居然畫出興趣來，但魏廷亘因有閱讀障礙，就讀國小資源班，後來受到版畫家王振泰調教，從最基本的素描重新學起，再循序進入水墨和水彩，國中畢業後考上復興美工，並從聖約翰大學創意設計系畢業。

宗道法師經常鼓勵魏廷亘努力創作，不斷自我突破。（記者翁聿煌攝）宗道法師經常鼓勵魏廷亘努力創作，不斷自我突破。（記者翁聿煌攝）

社會局長李美珍表示，魏廷亘從2009年起參加新北市專為身心障礙者舉辦的「愛在畫中」比賽，連續5年榮獲優選表揚，初期作品主題都是以母親為表現對象，其中一幅媽媽的眼淚被上海商銀新莊分行收藏，陳列在銀行入口處，給予當時才14歲的魏廷亘莫大的鼓勵。

魏廷亘家境清苦，父親長年臥病，母親以居家清潔為業，支持家中3名子女的教育，魏廷亘一度陷入人生低潮，教育局聘任督學鄭玉疊資助他買顏料，並鼓勵他參加全國文薈獎比賽，創作當我們一起走過獲得大專社會組首獎。

釋宗道法師對於魏廷亘的繪畫才華非常賞識，多次贊助鼓勵他持續創作，讓更多人看見他的才華，並能夠協助改善家庭經濟。

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