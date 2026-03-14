「辛苦就不要回去了...」吳念真用1個母親故事 讓演員在鏡頭前自然落淚

導演吳念真（右）與陳玉勳對談，分享創作心路歷程。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕「導演如果在現場發飆，代表一件事：導演無能。」綠光創意編導吳念真在「庶民舞台—小人物說大故事」講座中拋出這句話，引發全場鼓掌，講座由綠光創藝與牽猴子股份有限公司合辦，今（14）日在台灣師範大學大禮堂舉行，與談人為電影導演陳玉勳，主持人為演員陳希聖。

被問及如何處理演員表現不如預期的狀況時該怎麼辦？吳念真表示，演員演不好，問題並不見得在演員，而是導演沒有辦法清楚說明自己要什麼。他引述日本名導的觀點指出：「如果導演在現場發飆，就代表一件事：導演無能。」他強調導演若無法清楚表達意圖，只會讓演員陷入驚嚇，對創作毫無益處。

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吳念真回憶自己拍廣告的經驗，他說，曾經執導一場過年主題的廣告，設定是女兒在外工作，回家後把紅包遞給母親，鏡頭需要母親眼中泛淚，但演員始終抓不到那個情緒。吳念真沒有急著催戲，而是先停下來，對演員講起自己年輕時的往事。他說，自己十幾歲就在外地工作，有一年過年返家，過完年又得趕回台北上工，臨走前，母親忽然把他拉到一旁，輕聲說了一句：「你如果那麼辛苦，乾脆不要回台北好了。」故事講完後，演員手裡拿著紅包，情緒慢慢湧上來，拿著紅包的手微微顫抖，正式開拍時，眼淚便自然落下，鏡頭一次完成。

「庶民舞台—小人物說大故事」講座由陳聖希（前排左起）主持，導演吳念真與陳玉勳對談。（綠光創藝提供）

陳玉勳則提出另一套解法。他認為導演必須準備多條路徑。「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉劇本轉。」若演員無法達到預期，他會調整劇本或鏡頭設計。他說，若優秀演員仍演不出效果，身為導演的他會檢討劇本本身是否有難度，並重新調整。

當聽眾問及未來計畫，73歲的吳念真坦言創作仍是喜悅來源，只是，體力逐漸吃緊。他透露許多朋友催促《人間條件9》，「朋友都說要第9集，我心想：我都75歲了還不讓我休息嗎？」吳念真表示，比起電影製作，舞台劇更接近觀眾，也更符合現實條件，他提到劇場是「可以聽見觀眾呼吸與抽衛生紙聲音的地方」。陳玉勳則笑著建議，希望吳念真把《人間條件》系列拍成電影，「只要1年1部，就可以拍8年。」

陳玉勳繼而幽默道，自己參加影展時，會有年齡焦慮，「去金馬獎時發現現場沒有比我老的導演，讓我很害怕，同齡的人也很少。」儘管講得是遺憾的事，但卻喜感十足，吳念真聽到時也回了他一個｢機車」的手勢，惹得全場大笑。

吳念真與陳玉勳創作風格截然不同，本質上都是溫柔凝視著這片土地上的平凡人物。誠如吳念真所言，小人物拼湊出的才是時代的真面貌。當兩位創作者將自身的脆弱、觀察與人生體悟轉化為舞台上的台詞與大銀幕上的光影，對觀眾而言，那不僅是一場觀影或觀劇的體驗，更是一場關於生命的集體同理與療癒。

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