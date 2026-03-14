自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

悲苦中長出的笑聲！「小人物」才是時代的主角 吳念真×陳玉勳談「庶民舞台」

2026/03/14 19:15

導演陳玉勳（左起）與吳念真舉辦對談，由陳希聖主持。（記者董柏廷攝）導演陳玉勳（左起）與吳念真舉辦對談，由陳希聖主持。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由綠光創藝與牽猴子股份有限公司主辦的「庶民舞台——小人物說大故事」講座，於今（4）日在台師大禮堂舉行。導演吳念真與陳玉勳在主持人陳希聖的引導下，分享他們如何從平凡人的生活中汲取養分，將平庸、悲慘甚至無奈的人生，轉化為觸動人心的幽默與溫暖。

喜劇的底色是脆弱，悲劇的調味是笑話

吳念真與陳玉勳，一位習慣在悲劇中揉入笑聲，一位則用喜劇包裹脆弱，兩人雖相差十歲，卻殊途同歸地在創作中實踐了對庶民的體恤。

陳玉勳自認是標準的「I人」，性格害羞且脆弱。他回憶5歲時看《孤雛淚》，因太過沉重而影響心情良久。正因為不忍直視痛苦，他選擇以喜劇做為掩飾，陳玉勳坦言，當兵時接觸到各色人物，如手上布滿疤痕卻情感純粹的流氓，或是看起來老實卻隨身帶BB槍的混混，這些生動的庶民形象打破了他的同質性世界觀，成為他日後創作如《熱帶魚》、《大濛》將小人物寫活的靈感來源。

相對於陳玉勳的「幽默掩飾」，吳念真的創作則展現了「苦中作樂」的韌性，吳念真直言，對於服用抗憂鬱藥物20年的人而言，生活中的笑話是活下去的理由。他分享父親因視力不佳將大龍炮誤認成蠟燭點燃，以及在颱風天用台語諧音自嘲生活艱難的故事，強調「笑話若非從生活出發就沒意思」。

導演陳玉勳。（綠光創藝提供）導演陳玉勳。（綠光創藝提供）

小人物拼湊出時代的真面貌

吳念真認為，大人物的傳記往往隱惡揚善，只有小人物的故事最誠實。他以自己的小說作品〈美滿〉為例，描述戰後女性在動盪中擁有「兩房丈夫」的奇特命運，反映出庶民在歷史洪流中的堅韌與認命。吳念真謙稱自己不懂大人物的生活，但深知小人物共同的災難，「小人物才是構成整個時代的真正主體」。

面對台灣步入高齡化社會，吳念真在《人間條件8》中描寫退休男性的「業餘生命」。他觀察到老人渴望被需要、被聆聽的孤寂，並感嘆現代家庭聚餐卻各自滑手機的失落景象。他希望透過創作，讓年輕一代理解老人的心境，產生同理心。

導演吳念真。（綠光創藝提供）導演吳念真。（綠光創藝提供）

對於眾所期待的下一部作品，吳念真笑稱創作是「痛苦又喜悅」的過程。雖然朋友催促《人間條件9》，但他坦言75歲的體力已是挑戰，他明確表示「電影不拍了」，原因在於他會計系背景對成本的敏感，認為台灣文化產品推向國際具挑戰性，相比之下，舞台劇更能與觀眾近距離「同頻呼吸」；陳玉勳則感嘆想像力常因預算被「閹割」，如《熱帶魚》中的潛水艇夢境最終只能以兒童劇形式處理。但他仍希望能像新導演般保有活力，並在現場幽默打趣：「看到吳導還在寫，我真的很佩服！」

無論是吳念真筆下渴望被理解的「業餘生命」，或是陳玉勳鏡頭下帶著傷痕卻依然純粹的小人物，都提醒著觀眾：故事的起點始終在生活之中，而溫暖與幽默，則是面對無常人間最體面的姿態。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章