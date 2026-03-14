悲苦中長出的笑聲！「小人物」才是時代的主角 吳念真×陳玉勳談「庶民舞台」

導演陳玉勳（左起）與吳念真舉辦對談，由陳希聖主持。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由綠光創藝與牽猴子股份有限公司主辦的「庶民舞台——小人物說大故事」講座，於今（4）日在台師大禮堂舉行。導演吳念真與陳玉勳在主持人陳希聖的引導下，分享他們如何從平凡人的生活中汲取養分，將平庸、悲慘甚至無奈的人生，轉化為觸動人心的幽默與溫暖。

喜劇的底色是脆弱，悲劇的調味是笑話

吳念真與陳玉勳，一位習慣在悲劇中揉入笑聲，一位則用喜劇包裹脆弱，兩人雖相差十歲，卻殊途同歸地在創作中實踐了對庶民的體恤。

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陳玉勳自認是標準的「I人」，性格害羞且脆弱。他回憶5歲時看《孤雛淚》，因太過沉重而影響心情良久。正因為不忍直視痛苦，他選擇以喜劇做為掩飾，陳玉勳坦言，當兵時接觸到各色人物，如手上布滿疤痕卻情感純粹的流氓，或是看起來老實卻隨身帶BB槍的混混，這些生動的庶民形象打破了他的同質性世界觀，成為他日後創作如《熱帶魚》、《大濛》將小人物寫活的靈感來源。

相對於陳玉勳的「幽默掩飾」，吳念真的創作則展現了「苦中作樂」的韌性，吳念真直言，對於服用抗憂鬱藥物20年的人而言，生活中的笑話是活下去的理由。他分享父親因視力不佳將大龍炮誤認成蠟燭點燃，以及在颱風天用台語諧音自嘲生活艱難的故事，強調「笑話若非從生活出發就沒意思」。

導演陳玉勳。（綠光創藝提供）

小人物拼湊出時代的真面貌

吳念真認為，大人物的傳記往往隱惡揚善，只有小人物的故事最誠實。他以自己的小說作品〈美滿〉為例，描述戰後女性在動盪中擁有「兩房丈夫」的奇特命運，反映出庶民在歷史洪流中的堅韌與認命。吳念真謙稱自己不懂大人物的生活，但深知小人物共同的災難，「小人物才是構成整個時代的真正主體」。

面對台灣步入高齡化社會，吳念真在《人間條件8》中描寫退休男性的「業餘生命」。他觀察到老人渴望被需要、被聆聽的孤寂，並感嘆現代家庭聚餐卻各自滑手機的失落景象。他希望透過創作，讓年輕一代理解老人的心境，產生同理心。

導演吳念真。（綠光創藝提供）

對於眾所期待的下一部作品，吳念真笑稱創作是「痛苦又喜悅」的過程。雖然朋友催促《人間條件9》，但他坦言75歲的體力已是挑戰，他明確表示「電影不拍了」，原因在於他會計系背景對成本的敏感，認為台灣文化產品推向國際具挑戰性，相比之下，舞台劇更能與觀眾近距離「同頻呼吸」；陳玉勳則感嘆想像力常因預算被「閹割」，如《熱帶魚》中的潛水艇夢境最終只能以兒童劇形式處理。但他仍希望能像新導演般保有活力，並在現場幽默打趣：「看到吳導還在寫，我真的很佩服！」

無論是吳念真筆下渴望被理解的「業餘生命」，或是陳玉勳鏡頭下帶著傷痕卻依然純粹的小人物，都提醒著觀眾：故事的起點始終在生活之中，而溫暖與幽默，則是面對無常人間最體面的姿態。

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