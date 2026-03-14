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母語也能寫出文學力 台文館邀名家帶路創作

2026/03/14 21:22

台文館推母語寫作工作坊，打造多元文學交流平台。（台文館提供）台文館推母語寫作工作坊，打造多元文學交流平台。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為回應當代多元文化創作浪潮，並落實《國家語言發展法》精神，台灣文學館宣布自3月底起推出「2026母語文學寫作工作坊」系列活動。今年邀集台語、客語與原住民族文學界重量級作家擔任導師，不僅希望推動語言傳承，更打造一個母語文學創作交流平台，陪伴學員從「聽、說母語」進一步走向「用母語書寫文學」，為台灣母語創作注入新的能量。

2026母語文學寫作工作坊，今日起開放報名。（台文館提供）2026母語文學寫作工作坊，今日起開放報名。（台文館提供）

台文館表示，語言是文化的重要載體，也是族群情感與集體記憶的通道。然而在全球化與社會變遷的影響下，不少本土語言面臨傳承斷層。館方除了每年辦理台灣文學獎創作獎鼓勵母語寫作，今年更透過工作坊形式，邀請文學名家帶領創作者交流與實作，期盼讓母語從日常溝通語言，昇華為具有文學美感與藝術深度的敘事工具，培養更多母語創作人才。

3月29日率先登場的是「成做台文作家（台北場）—Tsiânn-tsò Tâi-bûn-tsok-ka 2026台語文學寫作工作坊」。這項活動是延續去年台南場的熱烈回響，今年特別加開台北場。工作坊將由鄭順聰、洪明道、呂美親及王昭華等4位作家領軍，從詩、散文到小說創作，帶領學員磨練台語寫作的「鋩角」（mê-kak），提升語言的文學表現力，拓展母語創作的題材與視野。

客語文學方面則推出「講客・寫客」客語文學寫作工坊，邀請邱一帆、張典婉、甘耀明與徐敏莉擔任導師。課程將以「五感觀察」為切入點，引導學員突破華語與客語轉換的框架，從土地氣味、生活記憶到當代情感，重新發掘客語在現代文學中的表達魅力。

原住民族文學部分則推出「部落文學力書寫培育計畫」，將於花蓮與台東辦理，並結合走讀與感官體驗，強調回到土地的文化記憶。課程將由亞榮隆・撒可努、然木柔・巴高揚與Apyang Imiq 程廷等導師帶領，鼓勵學員把山林、溪流與部落生活的節奏，轉譯為當代原住民族文學創作。

台文館指出，這一系列工作坊不只是一堂寫作課，更是一場關於「文化身分」與「創意實踐」的文學行動。活動自今（14）日起陸續開放報名，相關報名資訊可至台文館官網查詢。

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