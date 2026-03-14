台紐藝術交流新視野 紐西蘭藝術家John Vea台南新藝獎開展

台南新藝獎邀展紐西蘭藝術家John Vea於節點藝術空間展出。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南新藝獎持續拓展國際交流，本屆特邀紐西蘭藝術家John Vea參展，今（14）日於節點藝術空間舉辦個展開幕，南市文化局長黃雅玲與紐西蘭商工辦事處副代表Ms. Renee Bates親自出席，共同見證台紐文化連結的重要時刻。

南市文化局長黃雅玲致贈紐西蘭商工辦事處副代表Ms.Renee Bates（左）新藝獎紀念品。（南市文化局提供）

邁入第14屆的台南新藝獎，展期自3月12日至4月12日，今年除持續發掘「下一個藝術新星」，也邀請4位海外藝術家參展，將台南打造成在地文化與全球藝術的交匯平台。

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其中定居於基督城的John Vea，創作涵蓋雕塑、錄像與行為藝術，長期關注太平洋地區的勞動、移民與城市士紳化議題。他擅長從日常互動中蒐集故事，透過「重演」的方式，使西方主流敘事之外的聲音被看見；曾參與2024年釜山雙年展及2017年檀香山雙年展，目前任教於坎特伯雷大學。

本次展出的錄像作品《樹蔭下的華氏96度》，透過身體與空間互動，探討無常、流動性，以及勞動與庇護之間的複雜關係，也回應太平洋文化中遷移與生活韌性的議題。觀眾可透過藝術家細膩的行動，感受文化流動與個人記憶的交織。

文化局長黃雅玲表示，台南新藝獎長年透過畫廊與藝術空間串聯展覽，逐步建立國際藝術交流網絡。此次在紐西蘭商工辦事處支持下，藝術家來台參展，不僅促成國際與本地藝術社群交流，也讓觀眾透過展覽看見不同文化背景下的創作視角，為城市帶來更開放、多元的藝術對話。

John Vea錄像作品，展現太平洋遷移與勞動的藝術視角。（南市文化局提供）

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