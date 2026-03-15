相信音樂可以改變世界 台、日共譜「福島之聲」助花蓮

日本福島青年管弦樂團再登台，將攜手台北愛樂少年樂團共譜福島之聲。（中山堂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本福島青年管弦樂團（Fukushima Youth Sinfonietta）為感謝台灣於311東日本大地震的協助，邀請台北愛樂少年樂團與台北市中山堂共同擧辦「福島之聲」音樂會，由福島樂團音樂總監帕諾斯（Panos Karan）親自領軍，將於4月2日中在山堂中正廳演出。

2011年311大地震後，希臘裔英國鋼琴家卡蘭創立的慈善機構「Keys of Change」，與福島地區學校合作成立福島樂團，由卡蘭擔任音樂總監，卡蘭相信音樂可以改變世界，樂團以音樂為青年啟發動力，逐年成長，過去10年來更於世界各地嶄露頭角，包括倫敦伊麗莎白女王音樂廳 （The Queen Elizabeth Hall）、東京歌劇院音樂廳、波士頓交響音樂廳 （Boston Symphony Hall）及三得利音樂廳 （Suntory Hall） 等。

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中山堂表示，福島樂團曾於2024年與中山堂合辦「諧合共鳴–跨越太平洋的青年交響樂」音樂會。今年再次來台，特別邀請台北愛樂少年樂團合作演出，不僅促進台日青、少年音樂交流，「福島之聲」音樂會票房盈餘也將全數捐給花蓮門諾醫院，支持震災後重建與偏鄉醫療服務，象徵311大地震後台日間跨越15年的深厚情誼與互助精神。

音樂會曲目涵蓋古典與當代作品，包括霍爾斯特《行星組曲》第1樂章〈火星〉、普羅科菲夫《羅密歐與茱麗葉》組曲選粹與蕭斯塔科維契《第2號鋼琴協奏曲》選段。《第2號鋼琴協奏曲》特別邀請台灣傑出鋼琴新秀林灝維擔任獨奏家；此外，另將演出由指揮游家輔編曲的《四月望雨狂想曲》，以台灣熟悉的旋律象徵兩地文化交流與情誼。音樂會詳詢OPENTIX。

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