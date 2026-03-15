加料的「預製鋼琴」難得一聞 魏樂富&葉綠娜將重現〈青春舞曲〉

葉綠娜（中）與魏樂富於1983在加拿大班夫與作曲家John Cage（左）一起工作情景。（葉綠娜提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣最早以雙鋼琴組合一彈成名的魏樂富與葉綠娜夫婦，慶祝雙鋼琴合奏48年，將於4月19日舉辦音樂會，重溫一路以來對兩人意義深長的曲目，其中，最受矚目的〈青春舞曲〉以預製鋼琴跟鋼琴一起演出，記誌著兩人於1983年留學加拿大時，與美國作曲家John Cage（1912-1992）短暫共事受到的啟發，也是對這位20世紀偉大作曲家的致敬。

1983年，未滿30歲的魏樂富夫婦在加拿大班夫鎮進修，71歲的John Cage正好受邀去講課，學校還特別為他策畫了專場音樂會。魏樂富夫婦自願演出1首John Cage的預製鋼琴作品，因此獲得大師親自指點。

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魏樂富（左）於加拿大受到John Cage（中）啟發預製鋼琴，留下難得的紀念畫面。（葉綠娜提供）

葉綠娜說，看到樂譜時，不敢相信預製鋼琴所需要的「小零件」之煩雜，包括各種型式、大小的螺絲釘、鐵釘、隔熱海綿、橡皮、鋼板、小木塊、小竹片等，「這些小東西改變琴弦共鳴的音色及泛音，產生了許多奇特音效，好像一大群非洲打擊樂團就在你眼前。」

兩人返台後，於1987年出版第一張唱片，其中，魏樂富創作的〈青春舞曲〉，便是使用「預製鋼琴」的原理。葉綠娜說，演奏這首曲子會將他們帶回到過去在加拿大洛磯山班夫小鎮的回憶，是整天與大自然、音樂為伍的靜謐時光。

但此曲除了鋼琴之外還需要另一架可以「加料」的鋼琴，大部分名貴的鋼琴品牌都不願意出借，因此，很長一段時間都未曾彈奏。此次排進48年演奏會，可說第一難得。

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