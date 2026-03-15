自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

加料的「預製鋼琴」難得一聞 魏樂富&葉綠娜將重現〈青春舞曲〉

2026/03/15 06:00

葉綠娜（中）與魏樂富於1983在加拿大班夫與作曲家John Cage（左）一起工作情景。（葉綠娜提供）葉綠娜（中）與魏樂富於1983在加拿大班夫與作曲家John Cage（左）一起工作情景。（葉綠娜提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣最早以雙鋼琴組合一彈成名的魏樂富與葉綠娜夫婦，慶祝雙鋼琴合奏48年，將於4月19日舉辦音樂會，重溫一路以來對兩人意義深長的曲目，其中，最受矚目的〈青春舞曲〉以預製鋼琴跟鋼琴一起演出，記誌著兩人於1983年留學加拿大時，與美國作曲家John Cage（1912-1992）短暫共事受到的啟發，也是對這位20世紀偉大作曲家的致敬。

1983年，未滿30歲的魏樂富夫婦在加拿大班夫鎮進修，71歲的John Cage正好受邀去講課，學校還特別為他策畫了專場音樂會。魏樂富夫婦自願演出1首John Cage的預製鋼琴作品，因此獲得大師親自指點。

魏樂富（左）於加拿大受到John Cage（中）啟發預製鋼琴，留下難得的紀念畫面。（葉綠娜提供）魏樂富（左）於加拿大受到John Cage（中）啟發預製鋼琴，留下難得的紀念畫面。（葉綠娜提供）

葉綠娜說，看到樂譜時，不敢相信預製鋼琴所需要的「小零件」之煩雜，包括各種型式、大小的螺絲釘、鐵釘、隔熱海綿、橡皮、鋼板、小木塊、小竹片等，「這些小東西改變琴弦共鳴的音色及泛音，產生了許多奇特音效，好像一大群非洲打擊樂團就在你眼前。」

兩人返台後，於1987年出版第一張唱片，其中，魏樂富創作的〈青春舞曲〉，便是使用「預製鋼琴」的原理。葉綠娜說，演奏這首曲子會將他們帶回到過去在加拿大洛磯山班夫小鎮的回憶，是整天與大自然、音樂為伍的靜謐時光。

但此曲除了鋼琴之外還需要另一架可以「加料」的鋼琴，大部分名貴的鋼琴品牌都不願意出借，因此，很長一段時間都未曾彈奏。此次排進48年演奏會，可說第一難得。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章