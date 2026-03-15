〈4分33秒〉不演奏「聽」見寂靜 葉綠娜眼中的John Cage高反差

葉綠娜（左起）與魏樂富1983年於加拿大與John Cage合影。（葉綠娜提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕魏樂富與葉綠娜在德國漢諾威大學時，於一場前衛音樂會中，第一次「聽」到John Cage的作品〈4’33”〉，這首4分半鐘的樂曲，除了休止符就沒其他音符，只見「演奏者」正經八百走到鋼琴前坐下來，重複了3次打開琴蓋、舉手不動、咳嗽、關閉琴蓋等動作，並於4分33秒後，嚴肅地起身鞠躬，然後退場，因此，有人笑比此曲應叫〈4分半鐘的寂靜〉。

葉綠娜說，當時「聽」完此曲，心想這個Cage一定是個不滿於世、剛硬無比的人，沒想在與他接觸了一個星期後，竟發覺他原來是個追求藝術理想，充滿安詳、慈善、溫文有禮的老紳士，不擺架子，也不急切說服別人理解他。

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葉綠娜說，在接觸到Cage本人及讀了一些他的文藝作品後發現，音樂只是Cage表達的方式之一。在生活上，Cage喜歡下西洋棋，以及採野菌，甚至出了一本有關野菌的書。葉綠娜說，Cage受東方哲學影響極深，連吃東西也講究陰、陽對稱；他嗜茶如命，時常提個茶籃子，裡面裝滿了食物、茶杯、茶壺。

無論如何，Cage領導了幾十年西方音樂的去向，對於Cage的人生觀及藝術理想，葉綠娜引述其於1961年發表的一段自述：當我隨荀白克學作曲時，荀白克告訴我，我一點合聲觀念也沒有，就是學作曲也沒用，還不如放棄算了。如果我想成為作曲家，那就像一個人明知前面有一道高牆，不避之，卻偏往前衝得頭破血流一樣。我聽了之後，就決定這一生朝著這牆一直衝一直衝……

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