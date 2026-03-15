陳芯宜《雲在兩千米》又傳捷報 獲盧森堡城市電影節沉浸式競賽最大獎

《雲在兩千米》獲得盧森堡城市電影節最佳沉浸式體驗獎。（盧森堡城市電影節提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕盧森堡城市電影節於當地時間14日、台灣時間今（15）日揭曉本屆得獎名單，台灣導演陳芯宜VR作品《雲在兩千米》榮獲沉浸式競賽單元（Immersive Pavilion）最高榮譽「最佳沉浸式體驗獎」（Best Immersive Experience）。

這是繼2023年河床劇團藝術總監郭文泰的VR作品《遺留》之後，台灣作品再度於該影展奪下最高榮譽。也是《雲在兩千米》繼2025年威尼斯影展沉浸式單元獲得「最佳沉浸體驗大獎」之後，再度於歐洲大放光彩。

請繼續往下閱讀...

林肯表演藝術中心節目策劃副總監Jordana Leigh詢問陳芯宜此次創作過程中嘗試的新技術及遇到的困難。（駐法國台灣文化中心提供）

文化部駐法國台灣文化中心表示，陳芯宜於3月5日出席影展開幕暨「Immersive Day」沉浸式產業日活動，獲盧森堡現代美術館（Mudam）總監斯坦布呂格（Bettina Steinbrügge）讚譽其為突破想像之作。陳芯宜並與美國林肯表演藝術中心的節目策劃資深副總裁喬丹娜‧雷（Jordana Leigh）進行深度對談，分享創作歷程。

正前往美國奧斯汀出席SXSW影展的陳芯宜，特別錄製影片表示，「很開心日前有機會親自到盧森堡分享作品的創作過程、跟當地創作者交流。很感謝評審肯定，也很高興作品能持續引起國際觀眾共鳴與觸動」。

《雲在兩千米》及河床劇團藝術總監郭文泰VR三部曲，目前在盧森堡現代美術館展出，展期至3月22日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法