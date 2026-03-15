排灣族來義鄉傳統手紋文化保存者李碧玉辭世 文化部將頒旌揚狀

屏東縣「排灣族來義鄉傳統手紋（veci’ nua lima）文化」保存者李碧玉Tjuku Tjuvarevare辭世，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。（屏東縣政府文化處、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕屏東縣「排灣族來義鄉傳統手紋（veci' nua lima）文化」保存者李碧玉Tjuku Tjuvarevare昨（14）日辭世，享耆壽98歲。文化部今日表示，部長李遠聞訊深感哀悼與不捨，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

文化部指出，手紋文化為排灣族傳統民俗，詮釋著排灣族傳統社會階序倫理，受紋者須經過部落宗長的同意，反映部落的家族族源、身分、地位、階級。圖案構成代表自己與祖先的關係與身分認同，包含河川、蜘蛛紋、蛇紋、太陽、人形等，皆展現與土地的關聯性。

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李碧玉生於1929年，2021年經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋（veci' nua lima）文化」保存者。文化部表示，李碧玉一生致力手紋文化的保存，支持協助手紋文化的傳承及記錄工作，使這項珍貴的原住民族無形文化資產能夠永續流傳。文化部也將持續輔導協助排灣族手紋文化的傳承紀錄工作，讓珍貴的原住民族無形文化資產持續傳承發揚。

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