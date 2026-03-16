高雄春藝自製歌劇《波希米亞人》6/26登場 4/1前早鳥7折搶票

高雄市交響樂團自製歌劇《波希米亞人》，6月26、28日將在衛武營國家藝術文化中心歌劇院熱鬧登場。（高雄春天藝術節提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄春天藝術節（下稱春藝）高雄市交響樂團自製歌劇《波希米亞人》，6月26、28日將在衛武營國家藝術文化中心歌劇院熱鬧登場，門票即日啟售，至4月1日前早鳥7折優惠，歡迎喜愛表演藝術和歌劇觀眾及早購票選位。

高市文化局表示，春藝自2015年推出自製歌劇以來，陸續製作《魔笛》、《茶花女》、《卡門》、《波希米亞人》、《蝴蝶夫人》、《愛情靈藥》、《托斯卡》與《弄臣》等作品，今年再推出第9部旗艦製作《波希米亞人》，將以全新製作風格重現這部經典之作。

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《波希米亞人》為義大利作曲家賈科莫．普契尼38歲時完成的代表作之一，也是全球歌劇院上演率最高的歌劇之一。全劇以巴黎年輕藝術家群體的友情與愛情為主軸，旋律動人、情節感人，著名詠嘆調包括〈你那冰冷的小手〉、〈人們都叫我咪咪〉與〈眾人皆醉我獨醒〉，深受樂迷喜愛。

文化局指出，今年製作邀請導演尤莉亞．蘭厄德領軍，國內外聲樂家共同參與演出，卡司陣容堅強，節目除早鳥優惠外，也推出文化幣青年優惠票及65歲以上長者5折敬老票，演出將於6月26日、28日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場，購票可上OPENTIX兩廳院文化生活售票系統查詢。

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