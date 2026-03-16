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嘉義國際藝術紀錄影展放映《她的碎片》 導演座談分享生命故事

2026/03/16 14:47

《她的碎片》導演映後座談，吸引許多觀眾分享生命故事。（嘉義市政府提供）《她的碎片》導演映後座談，吸引許多觀眾分享生命故事。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「2026嘉義國際藝術紀錄影展」即日起到3月22日在嘉義市立美術館放映，最近放映曾獲金馬獎最佳紀錄短片的《她的碎片》，並邀請導演許彗如映後座談與觀眾互動，暢談女性、親情與離別課題，吸引許多觀眾分享自身故事。

嘉義國際藝術紀錄影展在嘉義市美術館放映至3月22日，吸引影迷觀賞並參加映後座談。（嘉義市政府提供）嘉義國際藝術紀錄影展在嘉義市美術館放映至3月22日，吸引影迷觀賞並參加映後座談。（嘉義市政府提供）

一名觀眾說，小時候不懂台語，到小學好不容易學會了，阿媽卻已不在人世，讓她感性地說：「我認為死亡不可怕，可怕的是被遺忘。很幸運今天來看這部電影，讓我有機會再次想起阿媽」。

許彗如表示，創作這部影片初衷，源自隨年紀增長，逐漸面臨與家人間的生離死別，這些生命經歷，讓她對生命中女性長輩的連結有更深刻體悟，進而開始思考人與人之間情感的交織。

「我希望透過影像，把這些關於『她』的情感傳達出來。」許彗如說，希望透過此部作品，串聯觀眾間的共鳴，讓大家面對離別與思念的時刻，透過電影找到彼此理解與互相安慰的力量。

嘉義市文化局表示，此次影展以「真情凝視」為主題，呈現創作者用敏銳目光捕捉生活中的真實情感與細膩瞬間。3月21日下午1點舉行論壇「香港獨立短片」活動，同天下午3點45分放映描述義大利女導演生命與創作的《艾薇拉・諾塔里：超越靜默》；22日放映《生成之間》、《2毫米》等作品，放映30分鐘前開放免費取票。

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