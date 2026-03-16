苗栗表揚客家文化推廣者 展現地方深厚客家力

苗栗縣政府文化觀光局表揚在客家文化、語言推廣及觀光產業等領域榮獲全國性殊榮的苗栗鄉親與團體。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府於16日上午舉辦「苗栗客家力」表揚儀式，由縣長鍾東錦頒獎表揚在客家文化、語言推廣及觀光產業等領域，榮獲全國性殊榮的苗栗鄉親與團體，肯定他們長期深耕地方、為客家文化保存與地方發展所做出的努力與貢獻；鍾東錦強調，客家話沒有了，就沒有客家人，未來會與中央，並串聯桃竹竹縣市，全力推廣客家話、戲曲及客家文化。

苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，榮獲客家委員會（下稱客委會）頒發之客家貢獻獎-終身貢獻獎殊榮的教授張維安，苗栗縣銅鑼人，長年投入客家語言、族群與文化研究，曾任國立陽明交通大學客家學院院長，致力於推動客家學術研究、文化保存與人才培育，對客家學術與文化發展具有深遠影響。

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榮獲客家貢獻獎-終身貢獻獎殊榮的教授張維安（右）接受縣長鍾東錦表揚。（記者張勳騰攝）

榮獲客委會頒發客家事務專業獎章二等獎謝美桃；三等獎徐進榮、徐嘉明、陳玉敏、陳有倫、陳建成、陳春暖、陳淑慧、陳雲錦、黃桂志、劉耀聰、黎俊平及蕭博駿等人，分別在文化、語言與觀光等不同領域榮獲全國性肯定，不僅是個人榮耀，更是苗栗之光。

民進黨苗栗縣議員陳春暖（右），榮獲客委會客家事務專業獎章三等獎殊榮，縣長鍾東錦頒獎表揚。（記者張勳騰攝）苗栗縣立國樂團音樂總監黎俊平（右），榮獲客委會客家事務專業獎章三等獎殊榮，縣長鍾東錦頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

其中，去年度客語能力高級認證於去年底放榜，全國僅5人合格，苗栗縣明仁國中教師鄭孝國及福基國小支援教師陳金蓮榮列高級認證合格。他們多年來致力於客語教學，帶動更多年輕學子學習客語，讓客家文化在日常生活中持續傳承。

苗栗縣明仁國中教師鄭孝國（右）去年客語能力高級認證合格，全國才5人合格。（記者張勳騰攝）苗栗縣福基國小客語支援教師陳金蓮（右）去年客語能力高級認證合格，全國才5人合格。（記者張勳騰攝）

此外，位於苗栗大湖鄉「水頭人家生態民宿」的經營者薛玉書榮獲今年第三屆「台灣觀光金獎」，在全國50位得獎者中脫穎而出，並為民宿類組僅有的兩家得主之一。苗栗三義鄉西湖渡假村亦榮獲今年第三屆「觀光遊樂業督導考核競賽獎」特優等肯定，並已連續30年獲得特優等評鑑，展現其長期維持優質服務與經營管理的成果。

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