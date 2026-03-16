格陵蘭歸屬未解 此測試先跟丹麥鬧翻

（圖／達志影像）

〔文／胡蕙寧歐洲傳真〕格陵蘭屬於丹麥的自治區，在行政上有一定的自主權，但丹麥中央仍管控著司法、社會政策與資源分配。不少格陵蘭人雖不願被川普收買，但也認為自己在丹麥社群中不占優勢，長期有次等公民之感。丹麥政府針對即將擔任父母而特有的「育兒能力測試（FKU）」，在格陵蘭施行也持續引發爭議。

就跟開車要有駕照一樣，在丹麥養孩子也需要有政府認可的「育兒能力測試」。這是由社會局主導的心理暨行為評估，用來判斷準父母人選是否有能力撫養孩子，內容涵蓋家庭背景、心理狀態、生活環境、人格特質與教養觀念等。但整個設計基於丹麥本土生活的價值觀，因文化與語言的差異，讓格陵蘭人更容易被判為不合格，面對失去育兒監護權的高風險。

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許多專家和人權組織站在格陵蘭人這邊，批評這項測試。有人權機構在年前發布報告指出，格陵蘭出生的孩子7%會被放到寄養家庭；如果父母中有一方是格陵蘭人，孩子被帶走的比例是5%，比丹麥其他家庭兒童的1%高數倍。

在長期抗議聲浪下，丹麥國會已在去年5月立法禁止對格陵蘭人使用這份測試。但這項新法卻無法終止爭議，不斷出現的新案例顯示問題仍然繼續存在。

去年中一位18 歲的格陵蘭媽媽因未通過該測試，在哥本哈根近郊醫院生產後1 小時，就被官員帶走女兒，再度震驚國際。

這位格陵蘭出生、有格陵蘭父母的年輕母親之所以不受新法保護，在於地方政府以她曾被丹麥養父收養，不完全屬格陵蘭背景為由繼續評估她。

最後以她養父曾犯性侵罪，當局認為這經歷使其具有心理創傷，可能不具育兒能力而帶走孩子。這個決定引發各大城市的大規模抗議，從格陵蘭首都、哥本哈根到貝爾法斯特都有群眾走上街頭，要求丹麥政府停止對格陵蘭家庭的歧視。

這位母親的遭遇不是個案。許多抗議者大聲呼籲，把母親的童年創傷當做剝奪育養孩子的藉口，根本是要受害者為自己過去的經歷承擔更大的處罰。

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