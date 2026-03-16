高雄新興高中音樂班全國賽雙料特優 管弦樂合奏創6連霸

新興高中高中A組管弦樂合奏已連續榮獲6次特優。（新興高中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114學年度全國學生音樂比賽甫落幕，高雄市立新興高中音樂班表現亮眼，高中擊樂合奏、銅管五重奏獲得最高榮譽的特優獎，已勇奪管弦樂合奏6連霸，另國中A組弦樂四重奏、鋼琴三重奏亦獲優等。

新興高中國中部音樂班創立於 1984年，為高雄地區第1所國中音樂資賦優異班，2019年再籌辦高中音樂資優班，與高雄師範大學音樂系教授合作指揮與課程支持系統，栽培許多傑出音樂學者、音樂演奏家，並在全國音樂比賽獲獎無數。

請繼續往下閱讀...

學生在下榻飯店把握時間，在指揮王戰教授的引領下練習管弦樂合奏曲目。（新興高中提供）

全國學生音樂比賽團體項目南區決賽於台東舉行，新興高中高中組勇奪擊樂合奏、A組銅管五重奏雙料特優，高中A組管弦樂合奏亦連續榮獲特優6回；國中組則於室內樂表現突出，在A組弦樂四重奏、鋼琴三重奏榮獲優等，管弦樂合奏自參加全國學生音樂比賽以來，曾創下連續16回特優殊榮。

新興高中管弦樂合奏指揮王戰是奧地利國立維也納音樂與表演藝術大學管絃樂指揮最高演奏文憑博士，長期投入青年樂團與高等音樂教育發展，歷年帶領各級學校樂團於全國音樂比賽累計榮獲55項特優第1名，並指揮多部大型交響與歌劇作品，深耕南台灣音樂教育體系。

新興高中校長朱學雄表示，此次優異的成績不僅來自於學生團隊練習與精進演奏藝術，更要歸功於音樂班教師團隊的專業指導、行政團隊資源整合，以及家長後援會、家長會的全力支持。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法