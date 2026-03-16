北市音圖安靜與聲音並存 姚仁喜團隊把挑戰變特色

台北音樂廳與台北市立圖書館總館的建築師姚仁喜。（記者陳逸寬攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程」為全國首座結合圖書館和音樂廳的地標，由享譽國際的台灣建築師姚仁喜率領的大元聯合建築師事務所設計。姚仁喜今天出席開工動土典禮受訪表示，音圖是非常特殊的作品，安靜與聲音必須同時存在，而且位於巷弄內，非常稀有，挑戰雖大，但整體規劃上反倒有望變成特色，凸顯繁忙首都輕鬆、自在的一面。

「挑戰當然很多！」姚仁喜說，台北市地質含水性高、地下室工程絞盡腦汁，加上預算限制、音樂響設備既要符合交響樂，還要能夠滿足國樂需求等，尤其「一個需要安靜、一個會出聲音」，要將圖書館跟音樂廳擺在同一棟建物內，需要克服技術困難，又過往少見如此大規模的文化設施蓋在巷弄而非大馬路；在他看來，「這反而是好處」。

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他以台北東區巷弄為例，近年人文活動日漸興盛，隱身巷弄的咖啡廳與畫廊一間一間開，人潮絡繹不絕，除此之外，台灣音樂及戲劇愛好者年齡層廣泛，聽音樂會或欣賞演出時，穿著不像國外那般正式，凸顯了台北「輕鬆自在」的特色，許多國外友人都說，台灣親切、不緊張、不假仙的狀態，非常特別，希望能將東區巷弄、台北人對於文化的精神，發揮並應用在打造音圖。

因此，即便音圖位於巷弄間，但是透過將建物進行較大退縮，騰出前方空間作為可供休憩的廣場或表演舞台，設置大型台階，讓民眾從信義路轉進134巷後，可以自行選擇駐足停留，還是繼續沿梯而上，自由漫步進入圖書館和音樂廳，周邊也規劃綠樹植栽，與一路之遙、步行五分鐘以內的大安森林公園相呼應。

外觀設計成古代竹簡結合西洋五線譜，象徵東西融合。姚仁喜分享，有別於流行手法，他喜歡將建築造型做得比較單純，又能兼顧文化含義和雋永，圖書館外觀的弧形曲線宛如竹子剖開向外突出，音樂廳則呈現水平狀，但帶點內凹的弧形，整合在同一棟建物中，傳達各自特色，室內採用玻璃帷幕讓光線通透明亮，但又不至於曬，兼具透視效果，很像電影場景。

已故的全球頂尖建築聲學大師徐亞英，生前也曾參與音圖規劃，音圖是他最後一件作品。姚仁喜回憶與徐亞英過往開會情景，笑稱「他是完美主義者，我也是趨近完美主義者」，兩人互動密切、合作愉快，「還好沒有吵架！」卻也惋惜徐還沒來得及看見音圖落成便離世，「我們會用這件作品紀念他一生的成就」。

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