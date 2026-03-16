故宮龍文物法國展出 民眾排隊3小時 改寫歐洲人龍的觀感

法國凱布朗利博物館卡薩館長與故宮院長蕭宗煌一同欣賞從法國平安返台的故宮國寶〈青花雲龍紋天球瓶〉。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮去年赴法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）舉辦的「龍」展，於今年3月1日圓滿閉幕，法方館長艾曼紐爾•卡薩（Emmanuel Kasarhérou）親自護送故宮國寶文物返台，今（16）日特別在故宮北院與台灣媒體見面，同時預告，凱布朗利博物館將台灣其他文化館所合作的新計畫。

故宮院長蕭宗煌表示，響應「2025歐洲台灣文化年」，院藏文物先後赴捷克與法國展出，讓台灣文化底蘊在歐洲大放光彩。「龍」展去年11月開幕即大排長龍，全期則吸引14萬人次，除展出多件故宮國寶級文物外，亦有法國尼斯亞洲藝術博物館、吉美國立亞洲藝術博物館和賽奴奇亞洲博物館等共襄盛舉，展現故宮與法國文化界深厚的交流基礎。

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卡薩館長則表示，凱布朗利博物館於2006年開館，台灣可說是全世界第一個在該館開館前就展開合作接觸的國家，除在法國舉辦台灣文化相關展覽外，該館亦收藏不少台灣相關作品，台灣對凱布朗利博物館意義重大。

卡薩館長特別感謝此次故宮於「龍」展策畫過程中的大力協助，促成5年來同一展廳內最受歡迎的展覽，甚至最後一個月觀眾進場都須排隊2、3個小時。龍在西方文化中多為負面形象，本次故宮「龍」展向歐洲人展示截然不同的東方龍意象，深具文化交流意義。

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