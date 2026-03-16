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藝文 > 品風格 > 品味生活

北歐古典音樂傳統有多重要？ 看這2國百元鈔頭像就知道

2026/03/16 23:00

國台交團長歐陽慧剛（左起）與水藍一起介紹北歐樂季接下來的節目重點。（記者凌美雪攝）國台交團長歐陽慧剛（左起）與水藍一起介紹北歐樂季接下來的節目重點。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年正式邁向第2個80年的國立台灣交響樂團，與合作多年的首席客席指揮水藍簽訂續約3年，亦即自今年起至2028年，水藍將繼續為國台交的聲音掌舵，時值水藍返台指揮樂團演出期間，國台交另一位舵手歐陽慧剛團長，特別邀請水藍一起到高雄舉辦樂迷分享會，同時介紹樂季接下來的節目亮點。

曾任丹麥哥本哈根愛樂樂團首席指揮多年的水藍，為國台交2025/26策畫了「北歐樂季」，聚焦多位北歐知名作曲家的作品，其中，即將於3月20日在衛武營登場的「NTSO水藍，沃格勒與國台交」，即包含芬蘭西貝流士（J. Sibelius）、丹麥尼爾森（C. Nielsen）及英國艾爾加（E. Elgar）等作曲家的代表曲目。

水藍說，相較之下，國人或許對尼爾森相對陌生，其實他是丹麥百元鈔上使用的頭像，芬蘭百元紙鈔上的頭像則是西貝流士，可知尼爾森在北歐古典音樂傳統的重要性不亞於西貝流士。

「NTSO水藍，沃格勒與國台交」音樂會將演出西貝流士的《卡雷利亞》組曲，創作於1893年，以質樸的曲調和雄壯和聲，烘托一部芬蘭人反抗俄羅斯壓制的戲劇。尼爾森的第3號交響曲《恢闊》則完成於20世紀初，他轉化了當時國內方興未艾的生機論（Vitalism），有意識讓音樂模擬有機體，經歷衝突、掙扎，最後破繭而出，呼應標題的「擴張」意涵。

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