新手提案不用怕 文化部首辦「社造築夢培養皿」兼具獎金與培力

文化部首辦「社造築夢培養皿」徵選獎勵，有志投入社區營造者可提案。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為因應青壯年返鄉需求並促進社造工作世代銜接，文化部今（115）年度首次啟動「社造築夢培養皿」徵選獎勵，自即日起至5月15日受理申請，凡年滿18歲的國人以及已取得居留證的外籍人士皆可提案。

文化部說明，近年政府擴大鼓勵青年關心周遭公共事務，文化部社造相關獎補助計畫亦分別收到來自各領域和各年齡層的初次提案，部分提案雖尚未成熟，但從提案構想當中，可看見背後蘊含的強大動能與擴散潛力。為銜接這些未來的社造生力軍，因此創設「社造築夢培養皿」獎勵辦法，透過輔導與搭接青年行動及社造達人平台，協助社造新手將初步構想，轉化為成熟可執行的行動方案。

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「社造築夢培養皿」徵選由國立新竹、彰化、台南及台東生活美學館共同承辦，第一階段將先徵選具創新力及在地性的社造議題，入選者即先給予1萬元獎勵金，各館再依據入選議題和需求，規劃相關培力機制，透過績優社造青年或團隊加入陪伴及輔導，協助提案方向聚焦、強化執行策略後，再進行第二階段評選，通過後給予5萬元獎勵金，接續進行資源媒合及培力協作的輔導。

「社造築夢培養皿」採線上報名，詳詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/Web/）。

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