沉浸式VR玩翻！高雄電影館體感劇院第2季登場

《極限攀登》展區在劇院外牆展示約3公尺高的酋長岩經典畫面。（高市電影館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市電影館「VR體感劇院」第2季將推出7部節目、6種主題內容與2種體驗形式（VR360與互動展演），從極限運動紀錄到台灣文化題材VR作品，再到互動式節奏遊戲，打造多元沉浸體驗。

電影館表示，第2季從3月20日至6月8日登場，重點節目包括：記錄無繩獨攀運動家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）挑戰高峰的《極限攀登1：酋長岩》與《極限攀登2：阿爾卑斯》、融合布袋戲文化與奇幻敘事的VR作品《八洞妖》，以及能親自上場指揮交響樂團的沉浸式VR節奏遊戲《指揮大師養成記》。

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《八洞妖》新形態BJD球型關節戲偶角色。（高市電影館提供）

其中，《八洞妖》由動畫及新媒體導演劉育樹執導，與台中聲五洲掌中劇團合作，由團長王英峻操偶演出，並設計新形態BJD球型關節戲偶角色，如蜘蛛武士、病態美公主與冥想靈媒師等，融合布袋戲、獨立音樂與VR技術，讓傳統文化在虛擬世界中展現全新樣貌。

配合節目主題，VR體感劇院也精心打造多處展場裝置，讓觀眾除了觀影也能拍照打卡，《極限攀登》展區在劇院外牆展示約3公尺高的酋長岩經典畫面，並設置Alex等身人形看板與IG拍照板，《指揮大師養成記》展區則打造第一人稱指揮視角的拍照裝置，設計專屬指揮台供觀眾站上體驗，購票請洽年代售票系統。

《指揮大師養成記》展區打造第一人稱指揮視角的拍照裝置，設計專屬指揮台供觀眾站上體驗。（高市電影館提供）

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