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吳晟作品首度被翻譯成日文出版！日譯者來台分享會

2026/03/17 15:06

日本學者把吳晟的詩集《他還年輕》翻譯成日文（左）。（記者顏宏駿攝）日本學者把吳晟的詩集《他還年輕》翻譯成日文（左）。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕詩人吳晟的詩集《他還年輕》首度被翻譯成日文，並透過「思潮社」正式在日本發行。翻譯者是日本研究台灣文學的新一代學者明田川聰士教授，他將於本週來台，並於3月22日上午與吳晟等人在台中市中央書局，做此書於日本首發的分享會，歡迎有興趣的民眾參加。

吳晟已出版多部家喻戶曉的詩集，分別翻譯成英、法、韓、越語出版，因為日本跟台灣深厚的淵源，吳晟非常期待這次的日文詩作出版。去年明田川聰士就曾經拜訪吳晟，兩人相談甚歡，吳晟一時忘記問為什麼選《他還年輕》翻譯，而非更早期的作品？吳晟說，他很想知道這個答案。

他說，《他還年輕》是2001完成，當時他剛退休不久，擔任南投駐縣作家，他與太太沿著濁水溪溯源而上，還爬一趟玉山，目睹台灣山林過度開發，帶來的土地崩壞。他感歎台灣的地質尚屬「年輕」，稍有外力，就產生變動，所以更需要大家的疼惜、眷顧。

吳晟說，《他還年輕》的「他」就是「台灣」，當時台灣剛完成首度政黨輪替，政治氣氛躁動不安；台灣有一股力量想奔衝出去，但又有另一股保守的力量的拉扯。因為年輕，台灣的政治地基不穩固，這源自「他」還在尋找國家的方向，「沒有強烈的國族意識、人民沒有中心思想」，以致政黨惡鬥不斷。他用「玉山」來代表人民最終追尋，他相信，只要有方向、信念、耐心，年輕台灣終究會走過深刻的痛楚，走到最後的終點。

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