資工高材生變身金獎作家！寺尾哲也「子彈是餘生」北美巡講3/19起跑 揭開科技菁英的血色創傷

寺偉哲也《子彈是餘生》由聯經出版社出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣文學再度跨海發聲！在文化部支持下，台灣作家寺尾哲也將於3月19日至30日展開首部小說集《子彈是餘生》（Spent Bullets）英譯版北美巡迴講座。行程首站選於紐約，隨後將接連前往德州奧斯汀、休士頓及西岸舊金山，共計巡迴4座城市、辦理7場深度交流活動，與北美讀者探討科技移民背後的離散經驗與身分認同。

寺尾哲也2025年受邀參與多倫多作家節。（駐多倫多辦事處提供）

寺尾哲也具備台大資工背景與卡內基美隆大學軟體工程碩士學位，曾任職外商軟體工程師長達8年。《子彈是餘生》揉合他真實的求學與職場觀察，冷冽描繪出高壓資優教育與矽谷菁英文化下的孤獨，此書曾獲 2023年台灣文學獎金典獎及蓓蕾獎肯定，英文版由曾獲傅爾布萊特獎助金的譯者Kevin Wang翻譯，並由美國指標性出版社 HarperVia於2025年底發行上市。

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《子彈是餘生》（Spent Bullets）英譯本書封。（HaperVia出版社提供）

《子彈是餘生》收錄9部短篇小說，以犀利筆觸挖掘競爭社會下，菁英們追求極致卓越時的自我犧牲，其中，透過「天才介恆」的自殺事件，反映出當代功利主義下的情感缺失與空虛。寺尾哲也以「子彈射出去後，剩下的便只是餘生」為核心，隱喻菁英們在經歷激烈燃燒後，必須面對充滿疲憊的後半場人生。書中對矽谷工程師文化與男同志情欲的描寫既克制又帶有極致的感官邊界，深度挖掘為了卓越不惜觸碰禁忌地帶的掙扎。

譯者Kevin Wang。（Kevin Wang提供）

駐紐約台北文化中心表示，寺尾哲也去年於多倫多國際作家節分享時便獲得熱烈迴響。此次北美巡講，作者與譯者將針對各地藝文機構特性規劃不同講題，深入剖析矽谷光環背後的心理創傷，並觸及亞洲世代共同的焦慮，期望透過與讀者近距離交流，不僅展現台灣文學的思想深度，也讓「失敗移民」與跨國科技文化的議題在國際文壇產生共鳴。詳詢文化部官網。

《子彈是餘生》英譯版北美巡迴講座資訊

■紐約站｜日本協會（Japan Society）

時間：3月19日 19:00

地點：333 East 47th Street, New York, NY 10017

資訊：https://japansociety.org/events/book-talk-and-signing-spent-bullets-with-author-terao-tetsuya/

■紐約站｜紐約公共圖書館（SNFL）

時間：3月20日 18:00

地點：Stavros Niarchos Foundation Library, 7th Floor Event Center

資訊：https://www.nypl.org/events/programs/2026/03/20/terao-tetsuya-and-kevin-wang-jeremy-tiang-spent-bullets

■奧斯汀站｜Spicewood Springs 分館圖書館

時間：3月23日 18:00

地點：8637 Spicewood Springs Rd, Austin, TX 78759

資訊：https://www.eventbrite.com/e/meet-the-author-terao-tetsuya-with-translator-kevin-wang-tickets-1981849059888

■休士頓站｜布拉索斯書店（Brazos Bookstore）

時間：3月24日 18:30

地點：2421 Bissonnet Street, Houston, TX 77005

資訊：https://brazosbookstore.com/event/2026-03-24/terao-tetsuya-spent-bullets

■休士頓站｜聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）

時間：3月25日 12:00

地點：The Black Lab, 4100 Montrose Blvd, Houston, TX 77006

資訊：https://forms.gle/y3wXjXVc9SoRVS4n8

■灣區站｜Fireside Books & More

時間：3月27日 18:30

地點：2421 Broadway, Redwood City, CA 94063

資訊：https://firesiderwc.com/events

■舊金山站｜舊金山大學（University of San Francisco）

時間：3月30日 17:00

地點：Lone Mountain Main, Handlery Room, 2820 Turk Blvd, San Francisco, CA 94118

資訊：https://www.usfca.edu/event/failed-migrations-big-tech-engineers-and-diasporic-experience-spent-bullets/13103749

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