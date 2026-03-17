台文館攜手北醫大簽署MOU 文學處方箋走入教學與親子共讀

李佳蓉所長（後排左起）、羅伃君教授、劉芳院長、陳瑩芳館長、台北分館故事志工、中正幼兒園蕭淑芬園長及中正幼兒園小朋友們合照。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館持續推動「台灣文學處方箋」計畫，今（17）日在台灣文學基地與台北醫學大學跨領域學院簽署合作備忘錄，由台文館館長陳瑩芳與北醫大跨領域學院院長劉芳代表完成。雙方宣布將整合文學、醫學與教育專業，從繪本轉譯、故事志工培訓與親子共讀3個面向合作，將博物館與校園作為「社會處方箋」的實踐場域，探索文學在促進社會健康與福祉中的應用。

台文館表示，過去健康促進多以醫療機構為核心，此次合作則將重點放在幼兒成長與家庭支持，導入「對話式共讀技巧」。雙方自2024年起合作推動文學療癒活動，並於2025年結合北醫大「社會處方箋微學程」，以醫學方法與說故事活動進行試辦。由神經醫學與聽語專業背景的教師帶領學生與台文館志工，共同將繪本《樹可能會記得》轉化為文學處方箋文本，透過互動共讀協助幼兒提升語言與專注力，同時也作為減輕照護壓力的支持方式。

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陳瑩芳表示，台文館近年持續以文學串連醫療、社福與教育系統，希望拓展博物館的公共性，讓文學回應社會需求。繼與台北市立聯合醫院簽署合作後，此次與北醫大合作，將文化資源導入教學體系，並讓學生在文化場域進行實作，觀察文學如何走入日常生活。

劉芳指出，北醫大跨領域學院自2018年成立以來，持續發展多元課程，「社會處方箋」為重點方向之一，並結合AI與敘事醫學等教學內容。她表示，透過跨域合作，學生能在學習階段培養溝通與整合能力，隨著健康概念從醫療場域延伸至社區，未來將結合更多生活面向，如園藝、遊戲與運動等，此次與台文館的合作，則提供文學切入的實踐機會。

簽署儀式後，中正幼兒園師生於台文基地「文學厝」參與「共讀處方箋」繪本說故事活動，由志工林嘉珍帶領共讀《掛蚊帳的夜晚》。現場透過對話與互動引導，讓幼兒在故事中表達想法，也延伸出更多理解與想像，呈現文學在陪伴與溝通上的作用。

台文館表示，此次合作為文學處方箋與學術系統連結的重要進展，未來將持續推動共讀活動並開發相關方案。詳詢台文館官網。

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