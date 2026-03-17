台南首屆藝術雙年展「迴圈．超展開」 打造可散步的城市藝術場域

南市美術館籌辦第1屆台南藝術雙年展，今日揭曉策展主題「迴圈．超展開」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市美術館發起的第1屆台南藝術雙年展，今（17）日揭曉策展主題「迴圈．超展開（Unfolding Circuits）」。展覽以台南城市特有的「圓環」意象為靈感，象徵藝術能量自城市核心向外擴散，串聯在地場館與藝文空間，讓整座城市成為1座流動的藝術現場。

第1屆台南藝術雙年展串連9大文化館舍與場域。（記者洪瑞琴攝）

首屆雙年展將於10月31日至明（2027）年2月28日登場，回溯日治時期仿效巴黎規劃的圓環都市紋理，策展團隊以「沒有人有優先權」為核心概念，轉化交通匯流為「平等、通向、開拓」3大隱喻，並提出「交陪境」策展方法，邀集林磐聳、柯宜芸、柯春如、高俊宏、莊東橋、楊佳璇、謝宗哲7位策展人共同參與，從不同視角重新詮釋台南的城市敘事。觀眾不再只是看展，而是能在行走之間，感受藝術如何在城市中流動與交會。

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展覽內容進一步拆解為7大主題，包括「被消逝的迴圈」、「移動迴圈」、「再生迴圈」、「歷史迴圈」、「風景迴圈」、「集結迴圈」與「環．境迴圈」，觸及台灣藝術史、身體感知、物質再生、殖民歷史、工藝信仰及當代城市空間等面向，呈現藝術與城市交織的多層次樣貌。

第1屆台南藝術雙年展將串連台南公園「魔法屋」。（記者洪瑞琴攝）

今日由副市長葉澤山、南美館董事長游文玫及館長龔卓軍共同揭曉展覽主題。今年台南市美術館以1館古蹟棟為核心營運基地，首屆雙年展也導入創新策展模式。從湯德章紀念公園向外輻射，整合台南市美術館、台南國家美術館籌備處、司法博物館、台灣文學館、葉石濤文學紀念館、台南孔廟、228紀念館（中西區圖書館）、台南愛國婦人館、藝術之森（台南公園）9大主場館與20多處衛星展區，並結合盛裝遊行、市集等活動，打造台灣首個「可散步的雙年展」。

館長龔卓軍表示，在組織轉型過程中，將雙年展打造成首要大型藝術計畫，將以雙年展為核心，串聯周遭館舍及文化點位，逐步推動「台灣博物館島」願景，讓台南持續成為藝術能量匯聚的重要城市。

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