文總完成更名程序 以Taiwan強化國際辨識「NCAT」全新logo曝光

文化總會完成英文更名NCAT。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會於今（17）日下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，未來文總將以「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」的名稱，持續深化台灣文化的國際連結。文總說明，正名後的全新Logo由設計團隊BITO協力製作動畫，象徵以台灣為圓心，在探索中畫出這片土地的故事，讓文化走向世界。

文化總會於今（17）日下午召開第九屆第二次會員大會，左起文總諮議委員召集人唐美雲、總統賴清德、文總副會長江春男、文總秘書長李厚慶。（文總提供）

總統賴清德表示，文總除了持續提升台灣文化實力、積極啟用新世代創意能量，更不斷強化台灣文化與國際交流。文總提升文化實力、發揚文化的任務，其實都建立在認識自己的基礎上，「唯有深刻理解土地的過去，才能真正深植台灣的文化實力；唯有更細緻的爬梳歷史脈絡，才能賦予多元傳統新的時代意義；唯有清楚知道我們是誰、經歷過什麼，才能夠帶著自信，加強台灣文化與國際交流。」

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文總秘書長李厚慶說明，文總原英文名稱為General Association of Chinese Culture（簡稱GACC），近年隨著文總積極推動國際文化交流與合作，團隊及會員成員在海外參展、訪問時，經常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」的原因，因此調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位的討論，逐步在組織內展開。

依照章程規定，文總每年召開一次會員大會，會員大會授權執行委員會與諮議委員會討論相關議案，其決議須於下次會員大會報告執行情形並完成程序。文總在今日會員大會完成相關報告與程序後，英文名稱正式更名為National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）。

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