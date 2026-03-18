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桃兒美館「外掛學校」4月登場 結合行動Podcast讓孩子大聲談「平等」

2026/03/18 09:00

2026「外掛學校」舉辦舞蹈律動工作坊：身體變變變｜我的平等小舞伴。（桃美館、驫舞劇場提供）2026「外掛學校」舉辦舞蹈律動工作坊：身體變變變｜我的平等小舞伴。（桃美館、驫舞劇場提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市兒童美術館（以下簡稱兒美館）策畫的藝術實驗教育計畫「外掛學校」，將於今年3月底至4月初推出第3屆活動。本屆以「平等」為主題，透過前導座談與兒童工作坊，引導孩子從藝術實踐中發展自身觀點。活動亮點為首度推出的「行動Podcast——小孩大聲說」，將現場錄製兒童討論的聲音，並於「桃美館藝聲菌Podcast」播出，讓孩子的思考軌跡能向外擴散，呈現差異共存的多重聲景。

兒美館表示，「外掛學校」是一項以兒童參與為核心的計畫，強調藝術不僅是創造力的展現，更是孩子自我表達與回應社會的力量。首場活動為3月29日登場的前導座談，主題為「從理論到現場：走向『與兒童一起』」。座談邀請富邦文教基金會總幹事冷彬、社團法人超越遊戲協會理事長李玉華，以及《少年報導者》總監楊惠君共同對談，分享如何透過不同計畫落實以孩子為主體的理念，對象涵蓋教育工作者與一般大眾。

「外掛學校」強調共學、共創與共享，引導兒童發展並訴說自身觀點。（陳宥中攝，桃美館、玩劇小獸工作室提供）「外掛學校」強調共學、共創與共享，引導兒童發展並訴說自身觀點。（陳宥中攝，桃美館、玩劇小獸工作室提供）

而專為兒童設計的工作坊則於4月3日至4日舉行，涵蓋舞蹈、視覺藝術與偶戲等多元形式。4月3日上午由驫舞劇場舞者方妤婷帶來「身體變變變｜我的平等小舞伴」，透過律動引發身體對話；下午則由策展人孫以臻與藝術家王懷遠合作「微生物的（代）發聲練習」，透過視覺藝術情境探索微觀世界。4月4日由玩劇小獸工作室主持「物品來鬥陣——誰是最強的！？」，利用偶戲表演帶領孩子在物件互動中思考平等的意涵。

兒美館說明，外掛學校強調共學、共創與共享，希望藉由不同藝術媒材營造的情境，讓兒童在創作與對話中討論平等的多重意義。本屆活動透過錄音技術，將孩子在工作坊中的童言童語轉化為數位音檔，讓關於平等的想像能在美術館之外被聽見。活動詳詢桃園市立美術館官網或兒美館臉書粉絲專頁。

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