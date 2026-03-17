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不只牙齒發光的燈籠魚爆紅 雨馬背上的她被封紙風車版蔡依林

2026/03/17 21:17

牙齒發光的燈籠魚爆紅 。（紙風車提供）牙齒發光的燈籠魚爆紅 。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為期13天的台灣燈會於15日閉幕，在很多吸睛的大型主題燈區中，紙風車派去參加首週大遊行的「燈籠魚」意外爆紅，使創辦人李永豐在最後3天的週五晚上，臨時決定派「燈籠魚」再次前往嘉義，果然讓很多小朋友開心到忘記大排長龍逛燈會的辛苦，可說小兵立大功。

紙風車基金會執行長張敏宜今（17）日受訪時透露，其實為了在燈會「發光」，工作團隊做了很多次試驗，最後確認讓魚的大嘴巴「全牙植光」最可愛，也就是說，「燈籠魚」並不是「意外」爆紅，而是跟紙風車每次新作推出都大受歡迎一樣，就是從細節處做到最好的準備，才能說走就走，端出最好的成果。

站在「雨馬」背上的繁花公主直接被小朋友改名蔡依林。（紙風車提供）站在「雨馬」背上的繁花公主直接被小朋友改名蔡依林。（紙風車提供）

此次由嘉義主辦的2026台灣燈會，紙風車派出2021年首演的《雨馬》大型機械裝置參展，但為了挺首週登場的「Team Taiwan 大遊行」，去年推出的《燈怪》大型機械裝置，也加入遊行隊伍，2座分別變身為高4公尺與8公尺的移動燈座，首次合體曝光，馬上吸引小朋友關注。

張敏宜說，原本小小的「燈籠魚」其實是為了與人潮互動，沒想到因為整體燈會的遊行隊伍太長，排隊長達兩三小時，「燈籠魚」就拿出「食人」本領，吃吃小朋友的手，結果小朋友竟把頭伸進魚的嘴巴中，竟造成一股跟風，連家長們都急著想把自己的小朋友「餵魚」，連遊行時比鄰的「青森睡魔」工作人員看傻了眼。

此外，另外一個爆紅的角色是《雨馬》背上的「繁花公主」，小朋友看到公主出現時，竟完全不假思索，直接喊「蔡依林」，原來是去年蔡依林演唱會時乘著巨大金牛與巨蟒繞場，就有網友笑稱是「成人版紙風車」，而在燈會的小朋友心目中，「繁花公主」就是蔡依林，使「繁花公主」私下竊喜地說，大家忘記她的本名也沒關係。

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