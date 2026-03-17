媽祖啟發「椅子會」 紙風車預計5月還願巡演《順風耳的新香爐》

《順風耳的新香爐》以媽祖的左右護法千里眼與順風耳為主角發想。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕從今年初白沙屯媽祖分身突然進入紙風車368彩排，啟發「椅子會」新計畫，到「燈籠魚」與紙風車版蔡依林爆紅，都讓紙風車團隊充滿感激與活力，紙風車基金會執行長張敏宜笑說，是媽祖來提醒未完成的邀約，紙風車團長任建誠則說明，苗栗白沙屯拱天宮2年前曾希望邀請紙風車演出，因劇團檔期一直未能成行，目前預定今年5月可以成行，也可望成為《順風耳的新香爐》巡演計畫。

值得一提的是，今年推出的「椅子會」計畫，旨在支持368藝術工程巡演持續進行，邀請民眾以捐款方式支持演出現場的椅子、雨衣、偏鄉接駁與行政支出。張敏宜表示，活動推出後，各界響應踴躍，包括歌仔戲國寶唐美雲、視帝陳竹昇、黃迪揚、影后鍾欣凌、主持人鄭弘儀等；還有屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁都響應加入「椅子頭」。副總統蕭美琴更提供《青年的四個大夢》親筆簽名書20本，做為支持者抽獎禮物。

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張敏宜還提到，有一位阿公加入椅子會時說，大事情從來不是一個人完成的，但「大石頭也要小石頭幫忙撐住。」他希望集結每個人小小的力量，能幫忙把孩子的劇場撐起來。還有一位阿姨直接帶現金到演出現場捐款，笑說因為自己不太會線上捐款，但希望「讓孩子們好好坐著看戲，最開心。」

任建誠說，儘管巡演多年、場場爆滿，實際上「沒有看過紙風車的孩子仍然很多」，尤其在交通不便或資源較少的地方，仍有許多孩子沒有機會接觸表演藝術。因此，紙風車持續推動多項公益計畫，希望把劇場帶到孩子身邊。

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