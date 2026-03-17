12項國際節慶接力形塑台灣文化品牌 首屆「TAIWANder」名單出爐

115年國際藝術節慶展演提升計畫補助名單及預計辦理時間。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為提升台灣具國際潛力的藝術節慶展演能量，文化部今（115）年首度推動「國際藝術節慶展演提升計畫」，經競爭型審查機制後，今（17）日公布獲核定的12項節慶計畫。盼透過藝術節慶的策展提升與國際合作，建立台灣文化品牌，以「TAIWANder」為文化敘事核心，向世界傳遞屬於「台灣的」藝術能量。

文化部說明，首度推動的「國際藝術節慶展演提升計畫」，特別關注提案單位如何協助節慶活動提升製作規格、擴大國際交流，從國際團隊邀演走向共同製作與網絡建構，強化藝術節慶的國際識別與永續經營能力，並促進在地文化觀光、帶動產業內需市場。

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「Wander」不僅代表邀請國際藝文愛好人士與觀光客在藝術節慶的引導下，漫步於台灣的城市與山海，感受這片土地的韌性與創意；更是「Wonder」，象徵反映台灣各地獨特生命力的藝術節慶，可以帶給大眾多元的感官衝擊與思想啟發。

文化部指出，接續將以國際藝術節慶為主體進行整體行銷，以「TAIWANder」為題，清楚地揭示這些國際藝術節慶代表著「台灣的」獨特敘事，期許能成為國際藝術地圖上的重要座標。

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