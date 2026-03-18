提前實習牙醫、美甲師！誠品新店週末限定「親子職涯闖關」 透過嗅覺與觸覺認識大人世界

「親子職涯闖關」匯聚7種職業伴孩子想望未來。（誠品生活提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕誠品生活新店宣布自4月3日起，全館將化身為「童言童嶼大冒險」主題地圖，規劃 8大島嶼遊樂點與近30場活動，包含專業兒童劇團演出、親子電影院及職涯體驗，邀請大小朋友「登島」挑戰。

誠品生活新店0403起化身「童言童嶼大冒險」主題地圖，精選8大島嶼遊樂點、近30場活動，邀請大小朋友連假間登島挑戰。（誠品生活提供）

週末限定的「親子職涯闖關」則於1樓中廣場拱門登場，預計將展示7種大人職業體驗，讓孩子提前見習未來，包含由「森林玉兒童牙醫」院長傳授牙齒保健技術，或跟著「檜山坊」聞香師利用嗅覺認識森林等。小朋友甚至能變身美甲師，為家長換上春日彩甲，透過實際操作想望未來的各種可能性。

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除了動態的劇團演出，誠品生活新店將在4月4日至5日傍晚18時半，在1樓後廣場舉辦「星空戶外電影院」。首日放映被譽為夢工廠近年最偉大作品的《荒野機器人》，探討機器人在荒野中學習愛的過程；次日則播映經典動畫《馴龍高手》，讓觀眾在微風與星光下展開冒險。

誠品生活新店「童言童嶼大冒險」將在4月4日至5日舉辦「星空戶外電影院」放映《荒野機器人》，以及《馴龍高手》。（誠品生活提供）

此外，活動期間參與任務還有機會獲得豐富禮物，集滿職涯闖關貼紙即可兌換島嶼限定禮。誠品生活新店表示，希望透過多元的感官體驗，讓時裝、音樂與影像不僅是觀賞，更是可以被觸摸與參與的生活選擇。詳詢迷誠品官網。

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