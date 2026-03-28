連假遛孩好去處！誠品新店打造「童言童嶼」 劇團演出、職涯闖關30場活動懶人包

「九歌兒童劇團」改編安徒生童話《醜小鴨》的《小寶歷險記》。（誠品生活提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕因應清明與兒童節連假即將到來，誠品生活新店宣布自4月3日起，全館化身為「童言童嶼大冒險」主題地圖，規劃8大島嶼遊樂點與近30場活動，包含專業兒童劇團演出、親子電影院及職涯體驗，邀請大小朋友「登島」挑戰。

4月4日至5日在 誠品生活新店將舉辦永續惜物小市集，邀請家長攜著孩子擺攤賣舊玩具。（誠品生活提供）

此次活動亮點在於豐富的劇場表演，4月4日邀請知名「九歌兒童劇團」於3樓黑盒子帶來改編自安徒生童話的《小寶歷險記》，透過醜小鴨的故事傳遞成長勇氣。此外，擁有18年資歷的「陸爸爸說演故事劇場」與人氣「鬆餅姐姐」也將接力登場，利用魔法寶盒與繪本互動，打造充滿驚喜的故事時光。

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喜愛動手創作與節奏的孩子，不能錯過4月5日的「敲敲打打音樂工作坊」。邀請大小觀眾運用水桶、鍋碗瓢盆等生活器皿敲出輕快節奏，並在當天下午3點舉辦「百人島民踩街大遊行」上街同樂。

「敲敲打打音樂工作坊」運用水桶、鍋碗瓢盆敲出輕快節奏，練習完再加入「百人島民踩街大遊行」上街同樂。（誠品生活提供）

此外，搭上近期熱門的卡牌文化，4樓自3月27日至4月12日推出「寶可夢卡牌挑戰」，玩家需走訪館內尋找隱藏版超級甲賀忍蛙並完成指定問答，即可兌換限定貼紙與寶可夢款式硬幣。4月6日更安排教學活動，帶領新手玩家正式入門卡牌世界。活動詳詢誠品生活官網。

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