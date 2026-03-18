重組18位大師寫實基因！毓繡美術館10周年計畫曝光 特展「我們走了十年」解密48件典藏作

「我們走了十年」特展1樓展場一隅。（毓繡美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕毓繡美術館於今年1月邁入成立十週年，昨（17）日於台北舉辦 「2026年度展演計畫」宣告記者會，會中宣布將推出典藏特展回顧10年行動，並將啟動與德國柏林新音樂室內樂團合作的跨國共製計畫，以及匯聚5國藝術家的國際寫實聯展，展現私人美術館在偏鄉推廣美感教育與國際對話的豐沛能量。

泰南藝術家庫索菲亞．尼布耶莎以紙板雕塑再現泰國南北大年傳統市場中多元族群共生的日常。（毓繡美術館提供）

上半年度由10週年特展「我們走了十年」領銜，即日起至8月23日展出，精選館藏48件作品，匯聚李足新、山姆．詹克斯（Sam Jinks）、小笠原美環等18位國內外藝術家的創作。二樓則與藝術家王妤璇合作，將平林在地的葡萄、山巒意象融入空間，並同步呈現館方長期推動的「我的美術課在美術館」等偏鄉教育成果。文創商店亦規劃衛星展區「翻頁」，回顧十年來的展覽專刊與設計物件。

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「我們走了十年」特展展出18位國內外藝術家當代寫實藝術。（毓繡美術館提供）

進入秋季，毓繡美術館將推出2場特別展演，分別是9月1日至13日登場的「殘缺的對稱」多國共製計畫，將由林芳宜策展，攜手德國柏林新音樂室內樂團（Ensemble KNM Berlin），將清水模建築轉化為「聲場」，帶來結合音樂、聲響等打破傳統舞台限制的全場域移動式展演，以及定點的「一對一」專屬演出，並將藝術家吳燦政帶領在地學童採集的日常聲景，實踐聲響與視覺藝術相互對應。

接著，9月19日開展的｢想像的質地」國際聯展，由藝術家宋曉明策劃，邀請來自紐西蘭、美國、英國、比利時與台灣等5位創作者，展出約60件畫作，探討當代繪畫的「不確定性」，如艾蜜莉．沃爾夫（Emily Wolfe）的記憶拼貼、卡麥隆．馬丁（Cameron Martin）對圖像邊界的關注，以及宋曉明以寫實紙膠帶探問圖像本質的作品，屆時4位國外藝術家亦將親自來台舉辦交流活動。展覽皆免費參觀，但因場地空間有限，需事先預約。詳詢毓繡美術館官網。

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