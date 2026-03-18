高雄市傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興辭世 文化部頒贈旌揚狀

文化部文化資產局長陳濟民（左）代表頒贈文化部旌揚狀，由馮進興兒子馮再宏（右）代表受贈，表彰馮進興一生致力於「傳統彩繪」保存與傳承之貢獻。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕高雄市傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興於3月7日辭世，享壽83歲。文化部文化資產局長陳濟民今（18）日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由馮進興兒子馮再宏代表受贈，表彰其終生奉獻於「傳統彩繪」的貢獻。

文化部表示，馮進興生於1944年，自幼即具繪畫天份，1960年拜傳統廟宇彩繪大師卓福田先生為師，學習南式彩繪。馮進興作畫信手捻來，而非看圖描繪，在彩繪的技法方面，嫻熟於以手掌拍塗作畫的「搨畫」，並堅持採取搨色、化色之傳統工法，未參雜西洋畫法，保留純粹的傳統彩繪工藝。在用色方面，採華豔高彩度的色彩，自成一格，具強烈的地方性格，堪稱高雄地區的畫師代表人物。2008年經高雄市政府公告認定為傳統工藝「傳統彩繪」保存者。

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文化部文化資產局長陳濟民表示，馮進興累積超過一甲子的傳統彩繪經驗，嫻熟各項技法，更自2020年起持續開班授課，積極培育後進，為傳統工藝的保存奠定深厚基礎，其辭世將留給世人無限感念。

【文化部旌揚狀全文】

故馮君進興，1944年出生，自幼即具繪畫天份，16歲拜傳統廟宇彩繪大師卓福田先生為師，學習南式彩繪。馮進興作畫信手捻來，而非看圖描繪，在彩繪的技法方面，嫻熟於以手掌拍塗作畫的「搨畫」，並堅持採取搨色、化色之傳統工法，未參雜西洋畫法，保留純粹的傳統彩繪工藝。在用色方面，採華豔高彩度的色彩，自成一格，具強烈的地方性格，堪稱高雄地區的畫師代表人物。2008年經高雄市政府公告認定為傳統工藝「傳統彩繪」保存者，並自2020年起持續開班授課，積極培育後進，對於傳統彩繪的保存奠定深厚基礎。綜其一生，馮進興藝師致力發揚傳統彩繪，對於無形文化資產保存與傳承深具貢獻，足資表彰，特予旌揚，以垂德範。

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