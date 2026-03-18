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台江素人音樂會為家鄉寫歌 議會秘書長顏昇祺創作7首新曲力挺

2026/03/18 14:43

顏昇祺（右2）以行動來支持為家鄉寫歌，他報名社大台江分校作曲班，創作了7首新曲。（台江分校提供）顏昇祺（右2）以行動來支持為家鄉寫歌，他報名社大台江分校作曲班，創作了7首新曲。（台江分校提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕開創在地藝術參與、文化治理，第19屆台江文化季─台江有夢音樂會首場表演「大風吹，吹愛寫歌的人」，為台江家鄉寫歌作曲創作發表會，將在3月21日晚上7點半於台江文化中心演藝廳登場。這是一場素人音樂創作發表，其中台南市議會秘書長顏昇祺也創作了7首新曲，並將在台江文化季開唱「舞夢想」，為台江加油。

南市議會秘書長顏昇祺創作了7首新曲，並將在台江文化季開唱「舞夢想」，為台江加油。（記者蔡文居攝）南市議會秘書長顏昇祺創作了7首新曲，並將在台江文化季開唱「舞夢想」，為台江加油。（記者蔡文居攝）

顏昇祺表示，因為喜歡唱歌，鼓勵自己進一步學習作曲，一起和同學們為台江寫歌作曲，自己完成了「舞夢想」等7首歌曲。「舞夢想」取自台語「有夢想」，希望大家一起為台江寫歌、加油。

社大台江分校執行長吳茂成表示，每年的台江有夢音樂會，倡議為台江家鄉寫歌作曲，邀集在地高國中小學、社大音樂及藝文社團，共同參與演出。2026年台江文化季首部曲台江有夢音樂會，首場表演「大風吹，吹愛寫歌的人」—《第7回》為台江家鄉寫歌作曲創作發表會，由社大台江分校27位師生，演唱自己所創作的歌曲。

其中，曾任安南區長13年的市議會秘書長顏昇祺，更以行動來支持為台江家鄉寫歌作曲運動，他在上學期報名社大台江分校作曲班，經過18週的學習，創作了7首新曲，實踐終身學習的精神。顏昇祺也特別為首場表演，錄製宣傳影片，邀請市民們3月21日晚上7點半一起來台江文化中心，參加這場素人音樂創作發表會。

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