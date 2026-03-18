鼓勵年輕藝術家勇於創作 竹市SS新銳藝術展即日起啟動徵件至4/20

年輕藝術家發揮機會來了 ，新竹市文化局啟動SS新銳藝術展的徵件活動，鼓勵年輕藝術家來投件，採線上徵件。（竹市文化局提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕年輕藝術家發揮的機會來了！新竹市文化局鼓勵當代藝術創作，結合數位美學與科技藝術實驗精神，啟動「2026 241 Small Space：SS 新銳藝術徵件計畫」活動，鼓勵年輕藝術家透過互動藝術、虛擬藝術、聲音藝術、平面創作及機器人學等領域進行藝術創作，邀世界各地藝術工作者來投件，徵件至4月20日截止。

新竹市文化局表示，此次徵件不限創作媒材及表現形式，各類創作皆可投件，以科技及數位藝術類別尤佳。預計選出至多7位正取藝術家，獲選者可在今年9月到2027年6月期間，獲約1個月的獨立展期，展出地點在新竹241藝術空間。且只要年滿18歲的個人或合法立案之團體、法人，都可申請，提送的計畫內容需是近5年內的創作作品。評審作業將由主辦機關邀集藝術領域專家學者組成評選委員會，針對創新及創意能力、新媒體媒材使用之熟練度、作品與時事關聯性及整體展覽規劃完整度進行評分，今年7月30日前公告評選結果。

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新竹市文化局表示，竹市藝文展覽空間有限，各個場館的藝文創作檔期每年都滿檔，很多藝術家苦無表現及參展的機會，市府進行場館的盤點，鼓勵年輕藝術家從事創新創作，開放徵件機會，也鼓勵年輕藝術家勇於創作，挑戰新銳多元藝術領域，徵件收件日到4月20日止，採線上徵件。

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