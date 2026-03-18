南美館新刊物《南城》001期 以「獨立、出版」為題 探索藝術與城市的多元連結

南美館「獨立、出版」新刊今年3月登場。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館改版後的新報紙刊物《南城》TAM×第001期以「獨立、出版」為題，聚焦台南90年代實驗藝術場域與當代文化實踐，把藝術帶入日常，呈現美術館與城市、社群互動的可能性。

其中章節〈90年代台南另一種藝術空間：「新生態藝術環境」〉回顧當時由策展人杜昭賢發起的複合式實驗藝術場域。這個空間結合展覽、表演、座談與生活交流，讓藝術不再侷限於畫廊，而是融入城市生活，成為公共文化場域。文章透過影像與文字呈現藝術家的創作與生活，帶讀者理解藝術如何嵌入城市脈絡並與社群共生。

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新泰興被服廠原是台南沙卡里巴市場的1間成衣廠，如今轉型為攝影專業獨立書店。（圖擷自「新泰興被服廠 XinTaiXin」臉書）

本期也介紹了台南沙卡里巴老市場裡的獨立攝影書店「新泰興被服廠」，此處做為當代影像與出版的獨立平台，象徵藝術與市場、社群互動的新方式。透過出版、影像與活動，藝術觸及日常生活，提供公共討論與文化交流的空間。

南美館表示，透過「獨立、出版」策略，不僅回顧歷史，也呈現當代文化實踐，從90年代的實驗場域到今日的影像出版，展示藝術、城市與生活的多元連結，彰顯台南做為藝術文化城市的活力與創意。

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