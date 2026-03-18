30萬讀者哭過！南韓青少年文學神作改編 音樂劇《有真與有真》直視陰影後的溫柔

《有真與有真》李琴䬁著，李煥然譯，聯經出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由C MUSICAL引進的南韓音樂劇《有真與有真》，今年再度重返台灣舞台。由台灣演員大甜、陳明珠、康雅婷與南韓初代卡司林贊玟、姜知慧交替擔綱演出，今（18）日南韓卡司將於北藝中心登台演出。

《有真與有真》劇照。（林育全攝、C Musical提供）

改編自南韓知名作家李琴䬁熱銷30萬本的青少年文學同名音樂劇《有真與有真》，原著故事背景涉及兒童性暴力、青少年霸凌與原生家庭創傷等嚴峻社會議題。透過２位同名同姓的少女「大有真」與「小有真」，揭露在巨大傷害後可能產生的精神解離狀。

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李琴䬁以冷靜且細膩的筆觸，層層堆疊不安與不適的心理描寫，最終目的一如「持筆如刀」的醫者，在切開傷口後提供同理與慰藉。音樂劇版本延續了這份精神，描繪兩位少女從幼稚園時期的共同創痛，到國二再相遇後的排斥與接納，但不同的家庭教育讓兩人發展出截然不同的人格，卻也因此成為唯一能理解彼此掙扎的人。

《有真與有真》台灣演員大甜（右）與康雅婷。（林育全攝、C Musical提供）

原著中特別強調，那些在敏感脆弱的青春期受過的傷，往往如不得超生的鬼，時時消耗著當事人。然而《有真與有真》提供另一種可能：若有人願意聽見這些無法訴說的痛，騷亂的心情或能慢慢安靜。

音樂劇台北場特邀請南韓音樂總監羊智海，以及南韓演員林贊玟、姜知慧登台，將首爾大學路累積多年的舞台能量原汁原味帶進台灣。並與台灣原班人馬大甜、陳明珠、康雅婷組成台韓雙卡司，將在不同場次中展現各自獨特卻同樣深刻的角色詮釋。演出詳詢OPENTIX。

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