自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

睽違11年再度訪台！鋼琴天后王羽佳5月北高連演 直擊「馬拉松式」指尖爆發力

2026/03/18 21:30

鋼琴天后王羽佳睽違11年將於5月再度訪台演出。（©JuliaWesely、MNA牛耳藝術提供）鋼琴天后王羽佳睽違11年將於5月再度訪台演出。（©JuliaWesely、MNA牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕當代極具影響力的華裔美籍鋼琴家王羽佳，即將於5月應台積電文教基金會與 MNA 牛耳藝術邀請再度訪台，是王羽佳睽違 11年後的獨奏盛宴，將分別於5月26日在台北國家音樂廳、5月27日在高雄衛武營音樂廳登場。王羽佳將帶著她極具指標性的凌厲指法與深厚底蘊，再次與台灣觀眾面對面。

MNA牛耳藝術表示，王羽佳6歲習琴即展現天賦，她曾赴加拿大與美國寇蒂斯音樂學院深造，師從鋼琴大師葛拉夫曼。在王羽佳的職業生涯中曾多次挑戰體力與音樂理解的極限，其中最令國際樂壇驚歎的紀錄，是2023年在卡內基音樂廳的單日馬拉松演出中，接連演奏拉赫曼尼諾夫的5部鋼琴與管弦樂作品。此外，她也積極參與沉浸式虛擬實境（VR）項目《Playing with Fire》，試圖縮短古典音樂與聽眾間的距離。

國際媒體對王羽佳的演奏風格多以「屏息的技藝」形容，雖然具備無可匹敵的高超技術，王羽佳在受訪時始終保持謙遜，認為自己僅是「音樂與聽眾間的中間人」。此種將強烈個性融入黑白鍵，卻又忠實於作品生命力的特質，讓她在德意志留聲機（DG）旗下錄製的多張專輯屢獲大獎。她曾表示，「思考宏大」（Thinking Big）是她的藝術準則，讓每一次觸鍵都能翻轉聽眾對經典曲目的既定認知。

除了精湛琴藝，王羽佳在舞台上的時尚穿著與大膽曲目詮釋，亦成功打破古典音樂與現代流行之間的藩籬。本次 5月巡演是台灣樂迷見證當代天后琴藝巔峰的難得機會，演出資訊詳詢MNA牛耳藝術網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章