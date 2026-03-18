睽違11年再度訪台！鋼琴天后王羽佳5月北高連演 直擊「馬拉松式」指尖爆發力

鋼琴天后王羽佳睽違11年將於5月再度訪台演出。（©JuliaWesely、MNA牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕當代極具影響力的華裔美籍鋼琴家王羽佳，即將於5月應台積電文教基金會與 MNA 牛耳藝術邀請再度訪台，是王羽佳睽違 11年後的獨奏盛宴，將分別於5月26日在台北國家音樂廳、5月27日在高雄衛武營音樂廳登場。王羽佳將帶著她極具指標性的凌厲指法與深厚底蘊，再次與台灣觀眾面對面。

MNA牛耳藝術表示，王羽佳6歲習琴即展現天賦，她曾赴加拿大與美國寇蒂斯音樂學院深造，師從鋼琴大師葛拉夫曼。在王羽佳的職業生涯中曾多次挑戰體力與音樂理解的極限，其中最令國際樂壇驚歎的紀錄，是2023年在卡內基音樂廳的單日馬拉松演出中，接連演奏拉赫曼尼諾夫的5部鋼琴與管弦樂作品。此外，她也積極參與沉浸式虛擬實境（VR）項目《Playing with Fire》，試圖縮短古典音樂與聽眾間的距離。

請繼續往下閱讀...

國際媒體對王羽佳的演奏風格多以「屏息的技藝」形容，雖然具備無可匹敵的高超技術，王羽佳在受訪時始終保持謙遜，認為自己僅是「音樂與聽眾間的中間人」。此種將強烈個性融入黑白鍵，卻又忠實於作品生命力的特質，讓她在德意志留聲機（DG）旗下錄製的多張專輯屢獲大獎。她曾表示，「思考宏大」（Thinking Big）是她的藝術準則，讓每一次觸鍵都能翻轉聽眾對經典曲目的既定認知。

除了精湛琴藝，王羽佳在舞台上的時尚穿著與大膽曲目詮釋，亦成功打破古典音樂與現代流行之間的藩籬。本次 5月巡演是台灣樂迷見證當代天后琴藝巔峰的難得機會，演出資訊詳詢MNA牛耳藝術網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法