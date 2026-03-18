音樂劇《有真與有真》韓國卡司今登場 台灣觀眾這反應導演給「讚」聲

《有真與有真》初代演員林贊玟與姜知慧將人生閱歷交織進戲劇中呈現多重情感層次。（CMusical提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由C MUSICAL引進的音樂劇《有真與有真》，改編自韓國暢銷30萬本同名青少年文學作品，今年再度重返台灣舞台。由台灣演員大甜、陳明珠、康雅婷與韓國初代卡司林贊玟、姜知慧交替擔綱演出，將巡迴北、中、南三地。今（18）日韓國卡司將登台，演員林贊玟、姜知慧、導演Lee Ki Peum以及音樂總監羊智海接受專訪，導演Lee Ki Peume更直讚台灣觀眾反應直接。

執導超過60場次的Lee Ki Peum觀察，台灣與韓國文化相近，對於觀眾看戲的反應，第一印象並無太大差異，對戲劇產生的共鳴無國界之差。細微的差別在於，「韓國觀眾在劇場內較為壓抑，而台灣觀眾則展現更強烈的情緒對比，常與演員一同又哭又笑，」這種直率的互動也給予演員不同的回饋，她也指出，台灣演員在情感詮釋上也較為外放且具渲染力度。

請繼續往下閱讀...

音樂劇《有真與有真》本週全新卡司接力登台，台灣陳明珠（左）與康雅婷將展現不同的舞台魅力。（林育全攝、CMusical提供）

《有真與有真》內容涉及兒童性暴力與成長創傷等沉重議題，導演將小說轉化為舞台劇時，刻意選擇不讓男性的聲音出現，並讓30幾歲的有真與過去的自己對話，企圖呈現一種類似「戲劇治療」的展開。Lee Ki Peum強調，但並沒有刻意規避痛苦，「而是希望讓有過類似經歷或沒有此番經歷過的觀眾，都能在直視傷口的過程中獲得治癒。｣

音樂總監羊智海則從聽覺切入，利用鋼琴與大提琴象徵另一對「有真與有真」，她說明，「大提琴溫暖的音色扮演療癒輔助，搭配 LOOPER循環效果器材與現場撕紙聲，捕捉角色從黑暗解離到最終直視真相的心境轉變」。

台北場特別邀請韓國音樂總監羊智海，以及韓國演員林贊玟、姜知慧登台，將首爾大學路累積多年的舞台能量原汁原味帶進台灣。同時與台灣原班人馬大甜、陳明珠、康雅婷組成台韓雙卡司，將在不同場次中展現各自獨特卻同樣深刻的角色詮釋。演出詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法